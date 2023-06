Heber confirmó cuándo va a renunciar al Ministerio del Interior para hacer campaña electoral

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió durante la interpelación al momento en el que dejará el cargo para dedicarse a la campaña electoral en 2024 y encabezar la acción política de la Lista 71 del Partido Nacional.

La alusión se dio luego de que el miembro interpelante, Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, consultara la ministro sobre su actividad política.

"Yo me siento muy fuerte, me siento más seguro, me siento con muchas ganas, con decisión y con mucha energía para continuar esta guerra que tenemos contra el narcotráfico. (...) Yo he escuchado manifestaciones del miembro interpelante de que yo estoy haciendo actividad política por la Lista 71. No, no estoy haciendo campaña electoral. Todavía no", sostuvo Heber.

El ministro del Interior defendió que "todos los ministros" que tienen un origen político no pueden dejar de tener ese "cable a tierra" que supone la opinión de sus correligionarios sobre el curso de la gestión. "'Vas bien, vas mal, seguí por este camino o cambiá'. Son las personas que nos votaron y que trabajaron por nosotros. ¿Que tengo reuniones?, claro que sí", aseguró.

"A todo caso, no es ningún legislador el que me tiene que reclamar, es mi mujer, mis hijas y mi nieta que son los que me tienen que reclamar, que son a las que les resto tiempo", declaró ante la Cámara de Diputados.

"También le digo al miembro interpelante que esta es una actividad muy demandante: en campaña electoral no se puede. Cuando estemos en campaña, en elecciones internas, sería una irresponsabilidad estar dedicado a recorrer el país cuando hay homicidios, robos y rapiñas. Tenemos que ser conscientes que hay un tiempo", afirmó.

"Acá me saca el presidente de la República o la censura parlamentaria. Por voluntad propia no me voy", aseguró, aunque confirmó que dará un paso al costado cuando sea "irresponsable" continuar en ello cuando esté abocado a la campaña electoral.

Ante la consulta de El Observador, el ministro respondió que espera renunciar al cargo en marzo, antes de encaminarse a las internas de junio de 2024.

Heber es el principal referente del Herrerismo, una agrupación golpeada en los últimos meses por las denuncias y la posterior renuncia al partido del senador Gustavo Penadés.