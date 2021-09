Heber dijo que si se deroga la LUC van a tener que "abrir las cárceles" y liberar presos

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que si se derogan 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la cartera va a tener que liberar presos que hoy están recluidos por el agravamiento de penas previsto en la norma. "Si se llega a derogar, vamos a sacarle protección a la policía y vamos a tener que sacar presos", declaró en un desayuno virtual de ADM transmitido esta mañana por VTV.

El ministro sostuvo que hoy hay privados de libertad cumpliendo penas por los agravamientos previstos por la LUC en "delitos duros" como la rapiña, el copamiento, la extorsión y el narcotráfico. "Si la sociedad vota eso, tendremos que ir a abrir las cárceles y decir: 'Señor, se acaba de derogar la LUC y la pena que lo llevaba a mantenerse preso para ser reinsertado en la sociedad, hoy cayó'", aseguró Heber.

Por otro lado, el jerarca consideró que una derogación de los artículos en cuestión —contra los que la Comisión Nacional Pro Referéndum, integrada por organizaciones sociales, sindicatos y el Frente Amplio, interpuso casi 800.000 firmas— implicaría que la policía ya "no pueda pedir documentos", que "no se pueda defender" y que "la gente en sus comercios o en un establecimiento agropecuario no se pueda defender si se siente atacada".

"Volvemos a una policía espectadora del delito", afirmó Heber, que será interpelado en los próximos días por el Frente Amplio tras la fuga del recluso Hugo Pereira del Comcar.

El ministro ya había aludido en julio que, mediante la LUC, la policía había podido "capturar asesinos pidiendo documentos". En esa instancia aseguró que no hay ningún artículo en la norma que "que diga que la policía va a tener gatillo fácil". Reclamó también que "la Policía actúa como la ciudadanía está pidiendo que actúe", y que resulta contradictorio que se les reproche por su accionar.

Heber sobre las versiones de la fuga en Comcar

Consultado esta mañana en el desayuno de ADM, el ministro hizo referencia a la sucesión de explicaciones contradictorias brindadas por la cartera ante la fuga del recluso Hugo Pereira, recapturado semanas atrás en el Centro de Montevideo.

"Se me dijo que había sido por la puerta, porque no veían la zanja o el agujero en el tejido", afirmó. El jerarca expuso que luego "cambió la versión" ante la captura del preso. "¿Cuál es el problema? Dije lo que se me había dicho en el momento", argumentó. "A mí el periodista me pregunta y a mí me gusta dar una respuesta", aludió.

Ese episodio propició que a comienzos de mes el Frente Amplio resolviera una nueva interpelación a Heber, esta vez en su condición de ministro del Interior —semanas antes había comparecido ante el Parlamento en su calidad de ministro interino de Transporte por la concesión en el puerto a Katoen Natie—. La diputada del MPP, Lucía Etcheverry, será la encargada de encabezar el llamado a sala.

"Uno tiene la percepción de que el ministro dice todos los días una cosa diferente", había lamentado el emepepista Daniel Caggiani en aquella fecha. "Uno no sabe si le están haciendo decir una cosa para dejarlo en evidencia o si por detrás hay alguna otra situación", agregó.

En un primer punto, el ministro había afirmado que la fuga había sido por la puerta del centro carcelario, hasta que semanas más tarde informó que el escape se había producido a través del vallado perimetral, en línea con lo declarado por el recluso al ser recapturado.