Historia repetida: trabajadores de Caputto denuncian nuevo adeudo salarial

Nuevamente los trabajadores de la citrícola salteña del grupo Caputto denuncian adeudos salariales y de liquidación por egreso por parte de la empresa. Este miércoles representantes de los asalariados concurrieron a la comisión de Legislación Laboral de Diputados, en la que se adujó que además de incumplimientos por parte de la firma después del último convenio realizado con la intermediación de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), también se suman no pagos durante las primeras quincenas del año.

Según comentó la dirigente sindical, Miriam Perdomo, se deben licencias de 2016 y 2017, además del cobro de las quincenas y liquidaciones zafrales. La empresa mantiene atraso salarial con unos 1.500 trabajadores, comentó Perdomo a El Observador.

En el caso de algunos de los trabajadores rurales se les adeuda el mes de noviembre, a los mensuales el mes de diciembre y durante enero y febrero también se registraron incumplimientos, denunció Perdomo.

“La gente que no cobró la liquidación, por lo menos tiene los seguros, pero la que está trabajando y hace más de dos meses que no cobra no tiene de dónde sacar, lisa y llanamente, no tiene para comer. Todos los dirigentes que estamos acá recibimos continuamente mensajes de la gente: no tienen para comer ni para los pañales de los niños. Ahí trabaja gente muy humilde, que son trabajadores y que reclaman el derecho que tienen a cobrar lo que ya generaron”, insistió Perdomo ante la comisión legislativa.

En este sentido, el dirigente del Sindicato Único de Citrícola Salteña (Sucsal), Fredy Cañete, manifestó que una gran cantidad de las personas que trabajan en Caputto son madres jefas de hogar y que están teniendo complicaciones para cubrir necesidades básicas. “Hacía muchos años que no veía que se juntaran comestibles por los almacenes con el fin de hacer una olla para que los niños se arrimen a comer un plato de comida. Esa es la realidad que estamos viviendo”, graficó.

Por su parte, Laura Alberti, integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, sostuvo que uno de los titulares de la empresa le manifestó en el mes de noviembre que “lo primordial para la empresa eran el banco y los acreedores y que después vería si se pagaba a los trabajadores”.

“Esto nos lo dijo muy suelto de cuerpo. Dijo que para ellos la prioridad no eran los trabajadores”, comentó Alberti, en un contexto en que se habían tomado medidas por parte del sindicato al bloquear los portones de la empresa.

Este miércoles el MTSS pidió una instancia tripartita, pero la empresa no se presentó argumentando que aún no tenía una respuesta pero que se estaban haciendo las gestiones para acceder a financiamiento.

El Observador se comunicó con un representante de la empresa que prefirió, por el momento, no realizar declaraciones.

Situación de la empresa

Según datos aduaneros, la empresa Caputto exportó en 2018 por un valor de US$ 20 millones, con destino principalmente a Estados Unidos (46%). Por su parte, la firma mantiene una deuda de US$ 14 millones con el Banco República, que fue refinanciada –sobre todo en lo que tienen que ver con prorrogas de plazos- mediante un acuerdo convenido con la institución financiera el pasado 4 de enero. La firma también mantiene una deuda de US$ 2 millones con el Scotiabank.

En noviembre de 2018, la calificadora de riesgo CARE actualizó la calificación de las Obligaciones Negociables (ON) emitidas por Citrícola Salteña SA (Caputto) y mantuvo la categoría BB- (uy) de grado especulativo medio.

El informe señala que luego de una recuperación importante del grupo en 2017 –aunque igualmente con un resultado negativo-, en 2018 la empresa volvería a verificar fuertes pérdidas como consecuencia de una reducción de poco más de un 20% en los ingresos por ventas de fruta fresca. No obstante, esto se verifica en paralelo con una reducción de su endeudamiento como consecuencia de la venta de tierras a la empresa peruana Camposol SA.

A su vez, en el documento se da cuenta que el mantenimiento de las condiciones favorables esperadas para los mercados estratégicos como EEUU, Europa y China, a los que se orienta la emisora, así como el mantenimiento de "la reputación en los mismos verificada por CARE, permiten pensar que de procesarse los acuerdos necesarios así como las capitalizaciones previsibles, podría revertirse la situación global de Cítricola Salteña".

En noviembre los trabajadores de la citrícola comenzaron un conflicto con la empresa por el adeudo de la liquidación por egreso de la última quincena de alrededor de 300 trabajadores, muchos de ellos zafrales que habían dejado de trabajar en tandas desde el el 30 de setiembre. La patronal ofreció la posibilidad de depositar el 50% de la deuda y lo restante a la próxima semana. En tanto, para las liquidaciones de los alrededor de 300 zafrales se planteó pagar con partidas de entre $ 300 mil y $ 400 mil cada viernes, lo que, según el sindicato no está siendo cumplido.