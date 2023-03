Hospital Vilardebó: Sindicato Médico apunta que guardia "totalmente descubierta" es responsabilidad de ASSE

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) afirmó que la guardia "totalmente descubierta" que sufre el Hospital Vilardebó este fin de semana, y de la que reportaron autoridades de la salud, no tiene que ver con una medida sindical. Aseguraron, a través de un comunicado, que “los psiquiatras de esa institución se encuentran cumpliendo su cargo con el horario definido y acordado en cada compromiso funcional”.

"La falta de cobertura de las guardias que se está denunciando es absoluta responsabilidad de la dirección del Hospital y de la gestión de ASSE al respecto", agregaron.

Por otra parte, indicaron que junto a la Sociedad de Psiquiatría entregaron a ASSE una propuesta de cobertura para poder cubrir más horario hace más de un mes y no recibieron respuesta. Aclararon que, de todas formas, no es su responsabilidad.

A su vez, se reunirán con autoridades de Salud Mental de ASSE el próximo 20 de marzo para continuar las negociaciones comenzadas en diciembre.

“Reivindica, una vez más, la importancia de la acción conjunta del equipo de salud y también la solidaridad entre los gremios de trabajadores que los agrupan, más aún cuando esta dirección institucional ha demostrado su incapacidad para gestionar esta grave situación”, cerraron.

¿Qué pasa en el Vilardebó?

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó mediante un comunicado que desde este sábado a las 8:00 hasta el domingo a la misma hora la guardia del Hospital Vilardebó sería atendida por autoridades junto a la dirección de Salud Mental y el equipo de gestión del centro de salud.

"Ocurre en virtud de la medida adoptada por los profesionales, cuando estaba fijada para el próximo lunes una nueva instancia de negociación", sostienen en el mismo comunicado en el que aseguran que la guardia fue "dejada sin cubrir" por los profesionales del centro.

Entre las autoridades que, de acuerdo a la comunicación oficial, trabajan este sábado en el centro hospitalario están el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el director de Salud Mental, Eduardo Katz, y la directora del Hospital, Paula Sakissián.

En diálogo con El Observador, Eduardo Katz señaló que se trata de una medida que no está bajo amparo de una medida gremial. "El equipo de gestión generó una planilla para que cubran de alguna forma u otra los siete días de la semana las 24 horas, porque es lo que corresponde. Esa planilla no es del agrado de muchos psiquiatras porque no quieren trabajar los fines de semana", sostuvo y aclaró que la guardia del sábado quedó "totalmente descubierta" tanto en el turno del día, cuando trabajarían tres profesionales, como en el de la noche, cuando deberían haberse cubierto dos puestos de trabajo.

"No somos jerarcas de oficina. Cuando tenemos que dejar el traje y la corbata y tenemos que ponernos la túnica venimos y lo hacemos", dijo y adelantó que la guardia del domingo estaría cubierta hasta el momento.

Katz señaló a su vez que la dotación mínima para prestar atención médica en el centro de referencia son cuatro psiquiatras en el turno el día y dos en el de la noche. "Si no, no atienden porque es la dotación mínima", indicó y consideró que la atención debería prestarse de todas formas, "aunque lleve más tiempo".