Se suicidó otro policía y ya son tres en 48 horas: ¿qué dijeron las autoridades?

Tres policías se suicidaron en los últimos días: dos el domingo en el área metropolitana y uno el lunes en Rivera. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González fue consultado al respecto en rueda de prensa. "Nosotros tenemos un problema como sociedad, no es un problema de la Policía", aseguró.

González luego se contactó con el sindicato policial para aclarar que no había querido desestimar el esfuerzo que están haciendo para combatir el suicidio en la fuerza, según contó a El Observador, Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom).

"No es mayor el porcentaje de suicidios de los policías que de un trabajador municipal o un bancario", dijo el jerarca del Ministerio del Interior. "Es un problema uruguayo grave, que claramente el silencio y la falta de información no ayudaron a bajarlo históricamente", señaló.

La presidenta de Sifpom indicó que no sabe "en qué ministerio o qué lugar de trabajo se matan tres personas en un lapso que no llega a las 48 horas". "Es un signo alarmante", resumió.

"Es un tema que se está encarando, que no nos es esquivo —aseguró el jerarca del ministerio— que nos preocupa como nos preocupa en otros los ámbitos de la sociedad", continuó González. "En el Ministerio del Interior hay un trabajo con el Hospital Policial también para el seguimiento", afirmó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Desde el sindicato señalan que muchos policías prefieren no acceder al Seguro Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP), porque pierden parte del salario. Este problema, se vuelve más grave con la nueva reforma de seguridad social, según la presidenta de Sifpom. Hasta el momento, cuando un funcionario se encuentra bajo ese régimen, el subsidio es del 65% de su sueldo. El cambio que se plantea en la ley es que el subsidio sea a partir de 45%.

Rodríguez dijo a El Observador que le plantearon al ministerio el problema de que policías, que deberían estar en el seguro por problemas de salud mental, siguen en la calle. En cambio, González dijo que no le "consta". "Es muy difícil para nosotros saber algo que no se dice. No me consta que haya gente que esté incapacitada por una enfermedad, o una depresión, o por algo parecido. Pero quizás los haya. En cuanto no consultan, en cuanto no se acercan...", declaró el jerarca este lunes.

La presidenta del sindicato señaló que "muchas veces el funcionario no consulta, prefiere seguir enfermo yendo a trabajar para no tener arriba de la enfermedad los problemas económicos que acarrea la consulta de que puedas terminar con un parte médico".

"Las ayudas que da el ministerio muchas veces conllevan más problemas que lo que es la solución, porque si vos terminás desarmado no podés hacer el 222 o te pasan al STIP y terminás con el 65% de su salario, arriba de la enfermedad va a tener un problema económico", remarcó.

Si bien González se contactó con el sindicato para aclarar sus declaraciones, la presidenta de Sifpom dijo que él no es quien puso la cartera para hablar con ellos, sino que son otros asesores y el director general Nicolás Martinelli (que remplazó en setiembre a Luis Calabria). De acuerdo a Rodríguez, los asesores de la cartera no han mostrado iniciativa para enfrentar el problema del suicido policial, sino que "siguen dilatando el tema".