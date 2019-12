Hubo un leve ajuste en los precios de los granos en Chicago

Los futuros de la soja operan con caídas, con los precios retrocediendo luego de haber alcanzado un máximo de cinco semanas.

Las preocupaciones sobre la demanda china y las expectativas de una cosecha brasileña récord inciden en el mercado.

En ese escenario, los futuros de la soja cerraron este miércoles con marginales ajustes a la baja en sus cotizaciones, por toma de ganancias y mayor cautela en los operadores.

La posición julio 2020 perdió US$ 0,20 por tonelada cerrando en US$ 354,76 por tonelada.

Este jueves la referencia era todavía menor, US$ 353,74 por tonelada.

En tanto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) no informó ninguna nueva venta de soja a China en su informe de exportación. Como consecuencia de ello, el mercado mostró cierta estabilidad, quedando a la espera de novedades respecto a las exportaciones del país norteamericano a China.

Según mencionaron operadores a Reuters, los importadores chinos compraron al menos dos cargamentos de soja a Estados Unidos en las últimas jornadas.

Los mercados de cereales frenaron la suba, luego de los aumentos que se generaron por expectativa de exportaciones de Estados Unidos a China. La posición mayo 2020 cerró el miércoles en US$ 154,91 por tonelada, es decir US$ 1,18 menos que el día anterior.

Los futuros de trigo cerraron con bajas en la jornada del miércoles, quebrando una tendencia de cuatro jornadas consecutivas de suba. La posición marzo de trigo Chicago bajó US$ 2,94 por tonelada y cerró en US$ 201,45, pero el jueves mostró una suba leve: la posición marzo 2020 cotizó en US$ 202,6 la tonelada.

En el mercado local la cosecha de trigo está prácticamente finalizada. El grano que alcanza los estándares de calidad y es absorbido por los molinos tiene una referencia de precios de US$ 190 por toneladas, el destinado a la exportación US$ 170 y el trigo forrajero –que no cumple requisitos para la industria– US$ 145 la tonelada.

La cebada para las malterías logra US$ 200 la tonelada, mientras que la forrajera se recuesta sobre los US$ 150. Para la soja en el mercado local el precio se mantiene firme en US$ 320 la tonelada.