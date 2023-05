Huracán vs Danubio: golazo de Haller para adelantar a la franja e irse arriba tras el primer tiempo

Danubio visita a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, en Parque Patricios, por la tercera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a la hora 19.00.

Se trata de un partido clave para ambos ya que al cabo de dos fechas todos los equipos ganaron y perdieron un partido sin que los visitantes pudieran lograr un solo punto.

El entrenador de Danubio Esteban Conde confirmó la integración del equipo con Mauro Goicoechea, Rafael Haller, Martín Rea, Lucas Monzón, Kevin Lewis; Santiago Silva, Juan Millán, Leandro Sosa; Alejo Cruz, Guillermo May y Sebastián Fernández.

En el banco de suplentes quedaron Emiliano Bermúdez, Santiago Etchebarne, Facundo Saravia, Mateo Argüello, Ribair Rodríguez, Santiago Romero, Ignacio Pintos, Facundo Silvera, Diego Vera, Maximiliano Añasco, Jannenson Sarmiento y Jonathan Álvez.

Lucas Ferreira no viajó por lesión y no integran el plantel tres jugadores afectados a la preselección sub 20: Mateo Ponte, Franco "Cepillo" González y Kevin Martínez.

En Huracán, verdugo en segunda ronda de Copa Libertadores de Boston River, estará el uruguayo Matías Cóccaro comandando el ataque.

Así está la tabla de posiciones:

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC Huracán 3 2 1 0 1 4 2 Danubio 3 2 1 0 1 3 2 Emelec 3 2 1 0 1 1 2 Guaraní 3 2 1 0 1 3 5

La ficha

Huracán: Lucas Chaves, Fernando Tobio, Gastón Sauro, Gabriel Gudiño, Iván Valenzuela, Federico Fattori, Santiago Hezze, Guillermo Benítez, Lucas Castro, Juan Carlos Gauto y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove

Danubio: Mauro Goicoechea, Rafael Haller, Martín Rea, Lucas Monzón, Kevin Lewis; Santiago Silva, Juan Millán, Leandro Sosa; Alejo Cruz, Guillermo May y Sebastián Fernández. DT: Esteban Conde

Cancha: Tomás Adolfo Ducó

Jueces: Braulio Machado, Guilherme Camilo, Nailton Souza, Paulo Zanovelli (Brasil). VAR: Daiane Muniz y Fabricio Vilarinho (Brasil)

Gol: 24' R. Haller (D)