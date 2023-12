Ignacio Alonso: “Vamos a seguir estando agresivos en la búsqueda de inversores para el fútbol uruguayo”

“Es difícil imaginar un año mejor que este que finaliza en términos de logros. Comenzamos con el duelo del Mundial 2022, que nos dolió mucho, y debíamos levantarnos rápido para buscar una perspectiva diferente para los siguientes cuatro años porque se da una situación especial en cuanto al diseño de los períodos en el fútbol, en donde el primer año del cuatrienio posterior al Mundial se definen todas las pautas. Es como el período de pases en una temporada para los clubes. Allí uno define quién será el entrenador, cuáles serán las políticas deportivas y a partir de eso hay una repercusión en el ámbito comercial en cuanto a salir a cerrar los espónsores, la venta de clasificatorias y derechos de TV de selección y, además en nuestro caso, cerrar lo que es la venta de indumentaria deportiva que viene más adelante, pero en definitiva está todo en este año. En un 2023 en el que logramos un campeonato del mundo sub 20, que fue una conquista histórica; cerramos con un técnico de nivel mundial como Bielsa, y que el trabajo del entrenador se notara en los siguientes meses en el rendimiento del equipo fue fantástico", comenzó explicando el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en una entrevista con Referí.

Foto: Leonardo Carreño.

El contrato con Bielsa es hasta el final del Mundial, ¿en términos económicos Bielsa le sale más caro a la AUF de lo que estaba pagando por la misma función?

Sí, es correcto. Armamos un período de 40, 41 meses hasta al Mundial 2026, que con la diferencia de 2022 fue en diciembre y el próximo en junio, por tanto hay una caída en costo de esos meses. A partir de eso hicimos una negociación que tiene como base de proyección de pago las mejoras en las contrataciones comerciales, en las recaudaciones, siempre pensando que la contratación tiene como principal objetivo reforzar el trabajo en las selecciones nacionales y una proyección de torneos que son muy importantes y desafiantes con una generación muy joven que a entender del Comité Ejecutivo requería un liderazgo muy sólido desde fuera de la cancha.

¿Es caro Bielsa?

Entiendo que no. Es un entrenador que tiene una cotización en el mundo. Que es difícil acceder a priori por la selección, pero en el contrato las dos partes encontramos satisfacción y cada uno en ese sentido lo convalidó con la firma. Para Uruguay hay todo un desafío de ir por cosas importantes y eso es algo que tampoco se puede medir económicamente.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Qué valor agregado le dará al fútbol uruguayo?

Nos trasladó por pedido nuestro una serie de opiniones y de alternativas para poder llevar mediciones en los torneos. En las próximas semanas o en los primeros meses del año estará haciendo referencia a ellos seguramente el director deportivo Jorge Giordano, que tiene la conducción conceptual del asunto con una participación del entrenador.

¿Cuál es el objetivo?

Vernos en el espejo de los datos e información que vamos generando derivadas del rendimiento de nuestras competencias y poner arriba de la mesa aspectos organizativos que puedan servir para mejorar lo que tenemos. Organizativos, de infraestructura, manejo de datos, estímulos para que haya mejores rendimientos y mejor nivel en nuestras competencias locales.

Foto: Leonardo Carreño.

Comenzaste tu segundo mandato, ¿cuáles son los objetivos para cerrar un buen balance con la selección y el fútbol local en cuatro años?

En principio estamos con las mismas líneas estratégicas, mejora en la infraestructura, mejora sustantiva en los ingresos del fútbol uruguayo completo, estamos hablando no solo de la selección sino del fútbol local que tiene durante este período el vencimiento de contrato de televisión, selección, esponsorización, los aspectos comerciales fuera del televisivo del fútbol local que también quedan libres, el fútbol femenino, lo que podamos derivar en el fútbol del interior y otros aspectos del fútbol amateur que no tenían ingresos, como la divisional C que hasta ahora está incluida en el contrato. El capítulo de ingresos es muy importante en este período porque es la sustentabilidad del fútbol uruguayo futuro. En infraestructura debemos seguir creciendo, aunque ya lo hemos hecho, porque podemos decir que tenemos un control más grande sobre las canchas en las que se juega, se mejoraron vestuarios, campos de juego. Ahora debemos dar un salto más aprobando los manuales de competición con una sintonía más fina sobre la infraestructura. Que las competiciones den un salto también. En materia de sostenibilidad de las competiciones locales, que el paquete de aumento de ingreso también pueda ir atado a una regulación de fair play financiero y condiciones de equilibrio en las reglas de juego para que todos tengamos una mejor liga y más sostenible, y que sea atractiva para la inversión. Vamos a seguir estando agresivos en la búsqueda de inversores para el fútbol uruguayo porque entendemos que el fútbol del mundo va a una velocidad muy grande que no solamente puede ser satisfecha con el aumento de los ingresos sino con la inyección de capital para sacarles provecho a los grandes futbolistas que en potencialidad tenemos en formativas. Entiendo que es muy importante captar inversiones para que los clubes se hagan mucho más fuerte patrimonialmente, y con ese modelo cerrar deportivamente mejor en un plano que nos ponga entre las mejores ligas de Sudamérica. Siempre lo hablamos con los compañeros del actual comité ejecutivo, que ese es uno de los grandes objetivos a los que podemos aspirar.

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Actualmente las SAD tienen el manejo del 50% de los clubes de fútbol profesional en Uruguay y las asociaciones civiles el otro 50%, ¿hay un límite para las SAD en el fútbol uruguayo?

Entiendo que no. La forma jurídica no es tanto el objetivo, sino que en todo esto son importantes dos aspectos: primero, la inyección de capital y, segundo, la incorporación de conocimiento y de profesionalismo en las estructuras para la toma de decisiones y armado de la estructura de juveniles. Eso es muy importante y lo estamos viendo con la llegada de grupos importantes como el de Bayern Munich (Red&Gold, en una sociedad con Los Ángeles FC) hace una semana; la continuidad de Grupo City, y los grupos que siguen en Uruguay. Ahora está llegado uno muy vinculado a Benfica. Esto quiere decir que habrá un club uruguayo en línea directa con Benfica. Y así creemos que hay espacio para seguir creciendo porque Uruguay es una fábrica de talentos desde el nivel infantil y hay una masa crítica de jugadores suficientemente grandes para poder seguir buscando y detectando talentos, haciéndolos crecer en el nivel de nuestra liga.

Foto: Leonardo Carreño.

¿El modelo tradicional en el fútbol uruguayo se fue agotando? ¿Con los inversores está el salto de calidad del fútbol local?

Creo que sí, porque hay clubes que si hoy no tuvieran este tipo de acuerdos estarían muy comprometidos, porque se van vaciando de sustento social tradicional, porque la gente va cambiando. Ya no hay dirigentes como había antes, porque el trabajo del dirigente requiere muchas más horas, no solo las que se les podía dedicar después del trabajo, y se necesita mucho más capital. Los dirigentes tenían el manejo de un crédito determinado, pero hoy ya no es suficiente para cubrir los presupuestos o directamente ya no está más ese crédito. Entonces, actualmente, el modelo de capital nos permitiría crecer aprovechando las posibilidades que hay con la venta de jugadores, que son notorias porque el año pasado se vendieron por encima de US$ 70 millones; también aprovechar la venta superior de los derechos televisivos y comerciales, y poder llegar a una sostenibilidad en los clubes, que quieran hacerlo naturalmente. Y por otra parte, el potencial en materia de formación del futbolista porque allí está una de las grandes fuentes de ingreso del fútbol uruguayo. Si sumamos lo televisivo, lo comercial y la venta de jugadores creemos que hay una facturación anual para aprovechar de más de US$ 130 millones que hoy no se aprovecha en su máximo, porque cuando tenés problemas financieros vendés más barato a un buen jugador, entonces perdés posibilidades y potencialidad. Hay que salir a buscar socios que fortalezcan el proceso.

Foto: Leonardo Carreño.

La otra opción es multiplicar los José Luis Palma.

Ese es un modelo en donde un presidente que tiene capital para invertir y ponerlo al servicio de su club, con paciencia logra los resultados, pero cuál es el factor común, la espalda financiera para sostener el proceso. En ese sentido el trabajo que hizo Palma en Liverpool es estupendo y es la comprobación que ese modelo aplicado en varias instituciones puede marcar una diferencia. El tema es que no todas las instituciones tenemos un Palma con el sesgo de toma de riesgo que tiene él para colocar a largo plazo y además con el capital por detrás para poder gestionar.

Foto: Leonardo Carreño.

"No tenemos que mirar al mundo con temor sino que debemos seguir las mejores tendencias. Si queremos seguir estando en la elite no podemos pensar que con la nuestra vamos a mantenernos"

Los inversores levantan ese nivel.

Logran inyectar el capital que no se consigue en Uruguay. El mundo hoy mira oportunidades para invertir, para poder integrarse en estructuras multigrupos, multiclubes y eso a Uruguay, que necesita los recursos, le favorece y es una gran oportunidad. Entiendo que eso va a derivar en mejores actuaciones de los equipos a nivel local y a nivel internacional. De eso no tengo dudas. Y es a lo que hay que apuntar. El mismo ejemplo de Liverpool, como decías vos, lo marca no por la forma jurídica pero sí por la forma de gestión y la inyección de capital. Esos son los dos componentes: inyección de capital y formato de gestión deportiva.

Foto: Leonardo Carreño.

También el fútbol uruguayo debe seguir mejorando su infraestructura.

Es una de las bases a las que tenemos que seguir apuntando. Si Uruguay logra dos canchas por año mejores de las que tenía antes, con alguna de ellas de sintético que permite jugar en los momentos más complicados del año, seguiremos mejorando. Si se iluminan una o dos por años, que es el objetivo que tenemos para el profesionalismo podemos llegar con todas las canchas iluminadas en 2027…

¿Todas iluminadas en 2027?

Creo que sí. Entiendo que tenemos que tener para 2027 los 16 clubes con canchas iluminadas y poder fijar cualquier partido a la noche durante los cuatro días de actividad que tiene en general cada fecha, y además no tener restricciones para jugar entre semana cuando hay competencia por Copa AUF Uruguay o cuando se deben recuperar partidos.

Foto: Leonardo Carreño.

Este domingo, el último día del año, vence el contrato de la camiseta de la selección, ¿en qué está el tema?

El contrato de la camiseta tiene una cláusula de igualación que puede ser ejercida hasta mitad de año y a partir de esto podemos ir teniendo conversaciones en estos seis meses para elegir la que más se adecue a las aspiraciones económicas de la Asociación y de carácter técnico-textil de las prendas en cantidad y calidad.

¿Cuál es el plan?

Tener la mejor oferta de todas.

¿Puma tiene prioridad?

La que tiene prioridad por contrato es Tenfield.

¿Hay ofertas sobre la mesa?

Hemos recibido inquietudes, pero lo hemos canalizado a través de lo que marca el contrato y en los próximos seis meses tendremos más posibilidades de conversar.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Uruguay jugará la Copa América 2024 con la nueva grifa o el contrato actual renovado?

No lo podemos definir aún. Si se diera, sería lo ideal, pero el vencimiento de la cláusula de prioridad cae durante la Copa América por tanto no es seguro que pueda darse esa hipótesis.

¿El plan para el Estadio Centenario de cara al Mundial 2030 es iniciar las obras en 2026?

Es así. La idea es hacer la obra que requiera de acuerdo a la cantidad de localidades que se necesiten para ese primer partido del Mundial 2030. Ya hicimos algunos cateos que nos determinaron que hay piedra entre 2,6 metros y 4 metros, que seguramente sea una roca fragmentada lo que quiere decir que por esa roca baja y sube agua, y hay agua cercana. Además, cuando se dio la crisis hídrica se vio claramente que en la zona hay agua muy cerca, según las prospecciones que hicieron OSE y la Intendencia. Allí tenemos una restricción que debemos atender. Luego estamos recibiendo muchas inquietudes de proyectos muy interesantes para el Estadio Centenario. Haber quedado dentro de la organización del campeonato del mundo es uno de los hechos más importantes del año y va a determinar otro foco de atención de Uruguay y del fútbol uruguayo en los próximos seis años. El 22 de enero en Zurich tenemos una reunión como organizadores. La maquinaria en la que estamos insertos ya está en movimiento. Eso nos va a permitir ahora sí de forma definitiva hacer una gran obra en el Estadio y que quede como una de las grandes obras de la ciudad para los próximos años.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Qué se proyecta para el Estadio?

Lo que estamos hablando con la Intendencia es claro: el Estadio ocupa un espacio central en la ciudad y tiene potencial para una cantidad de actividades que no solo son el fútbol y el nuevo estadio, manteniendo las líneas históricas que nadie quiere perder. En ese sentido debe contemplar el uso de todos los espacios cerrados para la rentabilidad y mantenimiento del estadio para que no pase nunca más que el Centenario quede sin mantenimiento, que no tenga la atención debida. Hoy el estadio tiene 30.000 metros cuadrados cerrados que son perfectamente ampliables.

¿30.000 metros cuadrados?

Sí, esa es una de las grandes potencialidades como atractivo para que los inversores puedan poner el ojo y presentar sus proyectos. Además, uno visualiza las mejoras en las infraestructuras y en las estructuras del estadio que generen más espacios de carácter cerrado y que en ellos se puedan desarrollar proyectos que también le den sustentabilidad.

¿Para el Mundial de 2030 el Estadio Centenario debe estar techado?

Por lo menos una parte.