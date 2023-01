Ignacio Ruglio: la negociación por Arezo, la habilitación de Coelho y la situación de Gargano

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio habló en la previa del partido del aurinegro contra Estudiantes, en el debut de Alfredo Arias como entrenador, sobre los refuerzos que faltan para que se complete el plantel de cara a la temporada 2023.

"Se renueva la ilusión, es increíble que para un partido de verano vengan más de 25 mil personas. Ojalá que pueda ser un buen año para nosotros. La gente se ilusionó, trajimos jugadores de nivel, todavía nos falta algún jugador más, pero la base, la columna vertebral la dejamos armada antes del inicio las prácticas del 3 de enero, que para nosotros fue importante", dijo Ruglio en improvisada conferencia en el hall central del Campeón del Siglo.

Leonardo Carreño

Las cuatro contrataciones de Peñarol saludando a sus hinchas

"Nos falta un lateral izquierdo, un delantero más y un golero", afirmó.

Consultados sobre si los nombres que se manejan son los de Lucas Hernández, Matías Arezo y el exgolero del club, el argentino Enrique "Beto" Bologna, Ruglio contestó: "Esos nombres están, pero hay otros porque no nos podemos quedar solo con esas opciones. Si hay algo que aprendí en este tiempo, y que es viejo como el fútbol, es que mientras los contratos no están firmados los pases no están hechos, así que vamos a seguir trabajando lo de Arezo. Hoy el representante de Granada que está en Uruguay hace tres días vino al estadio a ver el partido con nosotros y tenemos que seguir conversando para destrabar la situación. Si no es él será otro, lo mismo con el lateral izquierdo y con el golero donde el Beto Bologna es una posibilidad pero hay dos o tres nombres más que también estamos manejando".

"Somos muy sinceros en las charlas con los goleros. Hoy el golero titular es Thiago (Cardozo), es la apuesta del club, esperó mucho tiempo atrás de Kevin (Dawson), hizo toda la escalerita y después con el tiempo se verá cómo le va y tenemos que estar bien cubiertos, si le va bien para que acompañe su carrera y si no para que haya alguien que cubra el arco a la altura de Peñarol", afirmó el mandatario aurinegro.

Sobre la situación del ex Nacional, el brasileño Léo Coelho, Ruglio afirmó: "Está muy adaptado, el plantel lo arropó mucho por toda la situación que vivió. El día que fuimos a la Pérez Scremini, le dijimos que si quería no ir no había problema y no pasaba nada. Pero dijo: 'Yo voy a ir, no tengo que esconderme de nada, no hice nada malo' y allá fue y entró a las habitaciones de los gurises que necesitaban un empujón anímico. Se bajó en Boulevard y caminó con nosotros. Hay que estar tranquilos, es fútbol, no hay que fomentar esas cosas, esto es un trabajo y él lo está cumpliendo en el lugar en el que se lo valoró. A veces pasa de un lado para el otro y esto es parte del fútbol".

Sobre su habilitación, el mandamás de Peñarol dijo: "Si Nacional no contesta hoy ya queda habilitado mañana automáticamente. Llegue o no el OK de Nacional a las 48 horas ya queda habilitado y ahí San Luis manda lo suyo. Abel (Hernández) vino del mismo lugar y en cuatro horas ya lo mandaron. Así que mañana o pasado ya queda habilitado".

El jugador podrá estar a la orden para jugar el martes contra San Lorenzo en un nuevo amistoso.

Por último, Ruglio se refirió ala situación de Walter Gargano, jugador que tiene seis meses más de contrato con el club, pero que no está en los planes del entrenador Alfredo Arias en una decisión consensuada con el área deportiva que encabeza Pablo Bengoechea y también con el propio presidente.

"Si somos un club serio cumplimos los contratos y nos jactamos de ser un club serio. Gargano no es un jugador más. En cinco años ganó tres campeonatos y fue nuestro capitán en estos últimos dos años. El respeto enorme a él. Y después son procesos que se van terminando y hay que saber cómo manejarlos. Entrena todas las mañanas porque Peñarol tiene la obligación de darle lugar de entrenamiento y porque él aparte se lo merece. Después, no ser tenido en cuenta es parte del fútbol y es normal, pero Peñarol va a cumplir su contrato como lo debe hacer. Después capaz que él encuentra una salida o prefiere no terminar estos seis meses si no va a ser tenido en cuenta. Es 12 de enero y falta tiempo. Pero si eso no sucede y se va a quedar en el club, el club va a cumplir como lo hace con cualquier profesional y además porque él no es un profesional más".