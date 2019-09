IMM busca reducir brecha de género en nomenclátor de la ciudad con concurso de ideas

La Intendencia de Montevideo (IMM) abrió un concurso de ideas para impulsar el programa Mujeres con Calle que busca aumentar el porcentaje de calles y espacios públicos en el departamento que lleven nombre de mujeres. Por el momento, ese porcentaje es muy desigual y menos de 150 calles de un total de 5.700 llevan el nombre de una mujer, según la página de la comuna.

De esta manera, hasta el próximo 7 de octubre se podrán presentar ideas para llevar adelante una campaña de comunicación que visibilice el problema y fomente el programa Mujeres con Calle.

Si bien ese programa funciona desde hace un tiempo, la comuna busca darle mayor visibilidad con este concurso, que como premio para la propuesta ganadora tiene un apoyo económico de US$ 2 mil dólares. El llamado está orientado a grupos feministas, de mujeres y de la diversidad sexual, profesionales de la comunicación o interesados en generar una estrategia de comunicación para difundir el programa.

La asesora del departamento de Desarrollo Urbano, Beatriz Rocco, explicó a El Observador que se apuntó hacia esos grupos porque entendieron que "dadas las características del llamado y del programa" era importante que entendieran las "desigualdades que existen" a nivel de la visibilidad de las mujeres en el nombre de las calles y los espacios públicos.

"De alguna manera, para alguien que crea que no hay desigualdad alguna y que las mujeres han tenido iguales oportunidades que los varones de visibilidad, de reconocimiento no van a entender el por qué del llamado", argumentó Rocco.

La intención de la comuna es visibilizar la "desigualdad histórica y estructural" que está instalada en la ciudad para empezar a "reducirla" y no seguir "sosteniéndola".

El objetivo de la campaña que resulte ganadora deberá "alentar a la participación ciudadana", "dar a conocer historias invisibilizadas de mujeres y la construcción" de las ciudades, así como "desarrollar acciones descentralizadas, de gran alcance, con una fuerte apuesta a la generación de contenidos digitales para las distintas redes sociales". También se apunta a generar un "alto impacto en el mensaje" y en la "calidad de los productos comunicaciones, tomando a la ciudad como espacio a intervenir", según las bases de la convocatoria.

El programa Mujeres con Calle, explicó Rocco, busca dar visibilidad específicamente a través del nomenclátor de la ciudad. Las mujeres no necesariamente deben ser figuras reconocidas públicamente, sino también referentes barriales o personas que hayan contribuido al desarrollo de una comunidad en particular. A modo de ejemplo, la asesora del departamento de Desarrollo Urbano puso como ejemplo el caso de una mujer que se encargó de "gestionar los servicios de luz y agua" en determinado barrio.

La idea no es renombrar calles existentes, sino designar con el nombre de una mujer aquellas que todavía no tienen nombre o que tienen pero con efectos meramente referenciales. Por ejemplo, los pasajes que llevan un número o una letra como referencia. "Cuando hacemos regularizaciones o relocalizaciones generamos muchas veces espacios públicos que no existían y se da la oportunidad de ponere un nombre", sostuvo Rocco.

Las áreas menos consolidadas de la ciudad, alejadas del centro, son aquellas en las que es más probable que haya calles sin identificación.

Una vez que se presenten las ideas, un jurado se encargará de evaluarlas y definir al ganador. El objetivo es que el proceso culmine en el último trimestre de este año para poder poner en marcha la campaña ganadora.