Imponente venta de La Hormiga y Fertigen realizó Valdez y Cía

Con el martillo de Valdez y Cía, las cabañas La Hormiga –de Zaina SA– y Fertigen –de Gambetta– realizaron este martes 15 su remate conjunto 2019, en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó, con un mejor resultado para el Hereford que hizo casi US$ 5.000 de promedio.

“El remate fue como todos: rápido. El Hereford fue imponente. Hizo casi US$ 5.000 de promedio. Mucha demanda, mucha puja. La torada realmente era destacadísima del primero al último. Y por eso uno de los clientes comentó que había que elegir por defecto a los toros, porque eran todos buenos”, comentó el gerente comercial de Valdez y Cía, Ricardo Pigurina.

En tanto, el rematador señaló que el Angus también anduvo bien, aunque se manejó a otros valores y con un mercado selectivo. De todas formas, se colocó todo y rápido.

Los toros Polled Hereford de pedigrí de La Hormiga hicieron un precio promedio de US$ 4.989 y se alcanzó un máximo de US$ 10.200. Según lo informado, uno de estos toros lo compró Martín Salto, para cabaña El Trébol; y el otro Felipe Bove, para Santa Clotilde.

En tanto, los Angus de Fertigen promediaron US$ 2.880. El Angus de pedigrí hizo una media de US$ 3.180 y se alcanzó un máximo de US$ 3.600.

La venta cerró con una fila de vientres que se remataron a “precios normales”. “No era muy abultad la oferta, era más bien para acompañar”, dijo.

“El remate fue muy bueno, las dos partes se quedaron muy conformes. El destaque fue para La Hormiga que hizo un bruto remate. Fertigen acompañó con una buena torada y un precio acorde”, concluyó.

Promedio