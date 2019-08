Industria propone menores valores por la hacienda, pero los productores se resisten

El mercado de la hacienda gorda ajusta levemente a la baja. La oferta de ganados especiales de campo es prácticamente nula y los de verdeo están demorados. Los ganados de corral tienen una alta participación en la faena de las industrias de mayor porte, que son las que proponen menos de US$ 4 por kilo por los novillos gordos.

El precio de los mejores novillos está en el eje de los US$ 4 por kilo en cuarta balanza, el de la vaca en US$ 3,80 y el de las vaquillonas está en US$ 3,95 por kilo.

Las plantas que no están faenando ganados de corral están con entradas muy cortas (menos de una semana) y eso es lo que impide un ajuste significativo en los precios. Pero las que están faenando ganados de corral tienen entradas más largas (15 días) y pasan menores valores (por debajo de US$ 4 en novillos).

Juan Andrés Dutra, de Escritorio Dutra Hnos, dijo a Blasina y Asociados que “las industrias que están faenando ganados de corral intentan ajustar el precio de los ganados de campo y verdeos porque están abastecidas. Pero los productores no convalidan el ajuste. Aproximadamente el 90% del ganado que faenan es de corral”.

La faena de ganados de corral –cuota y no cuota– impulsó la faena semanal que subió por quinta semana consecutiva a 42.887 cabezas, 1.100 más que las 41.771 cabezas de la semana anterior y 6.700 más que las 36.188 de la misma semana del año pasado.

El volumen de novillos subió por quinta semana consecutiva a 23.501 cabezas, 2.400 más que los 21.063 de la semana anterior y 6.500 más que los faenados en igual semana de 2018 (16.953 cabezas).

La participación de las hembras –vacas y vaquillonas– fue de 44%, la más baja desde la primera semana de marzo de 2018 y siete puntos porcentuales por debajo que en igual semana del 2018. Totalizaron 18.842, 1.200 menos que la semana anterior y 1.000 menos que en igual semana del año pasado.

La reposición mantiene la firmeza. La oferta es escasa y pretenciosa en lo que respecta a precios, lo que dificulta la concreción de negocios. Pero la primavera se acerca y el traspaso de áreas agrícolas a ganaderas está demandando ganado.

El promedio de los terneros subió dos centavos la cotización a US$ 2,43 por kilo en pie en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) del lunes. La vaca de invernada subió dos centavos a US$ 1,70 con máximos de US$ 1,75 y alcanzó el mayor valor desde que se tienen registros.

En lanares la oferta es escasa y los valores firmes en máximos de cuatro años. En la grilla de ACG el cordero pesado subió un centavo a US$ 3,72, el cordero liviano, el borrego y los capones subieron dos centavos a US$ 3,70, US$ 3,72 y US$ 3,50 respectivamente. Mientras que las ovejas se mantuvieron en US$ 3,45.

Tonelada de carne exportada en su mayor valor desde octubre de 2014

El precio semanal de exportación de carne vacuna promedió US$ 4.335 por tonelada en la semana cerrada el 24 de agosto. Se trata del mayor promedio desde noviembre de 2014. Se enviaron al exterior 5.047 toneladas.

El precio dio un salto de 11% frente a las US$ 3.913 de la semana previa, de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes. En el acumulado del año el valor medio de exportación se ubicó en US$ 3.703 al 24 de agosto, es decir 3,7% arriba de los US$ 3.572 de hace un año.

El precio de exportación de carne ovina también dio un salto. Se exportaron 119 toneladas a un promedio de US$ 4.717, un 19% más de los US$ 3.958 de la semana anterior. En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 4.637.

En lo que va de 2019 (al 24 de agosto) el promedio de la tonelada exportada se ubicó en US$ 4.358, una caída de 5,2% respecto a los US$ 4.598 promedio en igual período del año pasado.