Infectados de Treinta y Tres se recuperan; MSP proyecta menos de 50 casos en todo Uruguay este viernes

Luego de detectados los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay el 13 de marzo, el número de casos activos creció sostenidamente hasta llegar a los 308 infectados el 29 de ese mes. Después la gráfica registró algunas ondulaciones –pequeñas subidas y bajadas referidas a los brotes que se fueron dando– hasta llegar a su punto más bajo el 18 de junio con solo 12 casos activos. Pero cuando el gobierno contaba los días para llegar al cero, un nuevo brote en Treinta y Tres hizo que las personas con la enfermedad en curso volvieran a aumentar. Ese crecimiento se dio hasta el pasado viernes, cuando la tendencia volvió a la baja.

El quinto brote en lo que va de la epidemia en Uruguay hizo que la curva llegara a un pico de 91 contagiados activos este jueves. El viernes bajó a 87, el sábado se mantuvo esa cifra, el domingo se redujo a 79 y este lunes pasaron a haber 73 infectados cursando la enfermedad. Los casos van en caída constante.

"Pienso que el viernes ya vamos a estar por debajo de los 50 casos", dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a El Observador. Según contó, los cuatro nuevos casos registrados este lunes se dieron todos bajo un mismo techo y no se detectaron nuevos infectados más allá de ese círculo controlado. Además, este lunes se recuperaron nueve personas y cinco de ellas son trabajadores de la salud.

Leonardo Carreño

Tomando en consideración los casos que se detectaron quince días atrás, se estima que en el correr de toda esta semana se recuperen alrededor de 50 personas.

Desde el comienzo de la epidemia hasta el día de hoy hubo un total de 960 casos positivos. Mientras 858 personas se recuperaron, hubo 29 que fallecieron. La vigésima novena muerte se produjo este lunes y se trató de una mujer de 70 años que estaba internada en el CTI desde marzo. Ya no hay pacientes con covid-19 ni en cuidados intensivos ni en cuidados intermedios.

Además de Treinta y Tres hay otros cuatro departamentos con casos: Montevideo, Canelones, Maldonado y Paysandú.

Entre pequeños brotes y casos esporádicos

Cuando se detectó el brote a orillas del Olimar y buena parte del gobierno se trasladó hasta ese departamento del este, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reconoció que hasta ese momento las proyecciones indicaban poder "levantar la emergencia sanitaria" en "un mes y medio dos" si la tendencia de disminución sostenida continuaba (habían solo 12 casos y una tendencia a la baja).

"Lo que uno venía pensando es: ¿hasta cuándo hay emergencia sanitaria? ¿hasta cuándo se sostiene? Uno podía prever que si estábamos en el entorno de 12 casos y si seguíamos esa línea que no siguió, en un mes y medio o dos, Uruguay podía levantar la emergencia sanitaria. Que no quiere decir la inexistencia de casos. Pero ya no era una emergencia. Obviamente, al día de hoy, esa idea queda naturalmente relegada por un tiempo. Esperemos poder retomarla. Pero depende de la conducta de los uruguayos", dijo en aquella oportunidad.

Presidencia

Es que en la epidemiología, formalmente, se considera que una epidemia llega a su fin luego de que pasan dos períodos máximos de incubación de la enfermedad sin que se registre ningún caso activo. Como en el caso del coronavirus ese período es de 14 días, el gobierno estará en condiciones de declarar el cese de la epidemia luego de que transcurran 28 días con cero casos activos en el país.

Si eso llegara a ocurrir, la detección de nuevos casos (que lleguen por la frontera con Brasil o por la frontera aérea mediante el aeropuerto) no haría que se vuelva a declarar la aparición de una epidemia. Simplemente se los consideraría como casos esporádicos y endémicos.

Los epidemiólogos entienden que hay cuatro escenarios posibles relacionados al coronavirus.

El primero es el más preocupante de todos: la circulación sostenida del virus en la sociedad. Uruguay supo estar en esa situación pero las autoridades creen que ya es cosa del pasado. “En este momento todos los casos tienen un nexo epidemiológico, son por contacto. La circulación comunitaria del virus ha bajado”, dijo a El Observador el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas en entrevista el 6 de junio.

El segundo escenario es en el que enfrenta Uruguay actualmente: pequeños brotes. Tanto en Montevideo, como en Rivera y ahora en Treinta y Tres hubo focos que provocaron muchos infectados en su momento y que ahora, con el paso del tiempo y el trabajo del MSP para rastrearlos y controlarlos, se están apagando. En Treinta y Tres el número de casos activos ha descendido a 56 y en la capital solo hay nueve infectados.

Si la tendencia continúa y los casos siguen en descenso hasta terminar con el brote de Treinta y Tres, Uruguay pasaría a un tercer escenario: solo registraría casos esporádicos. Así ha ocurrido con algunos últimos infectados como es el caso de los dos viajeros de Buquebus que llegaron al país con la enfermedad pero eran asintomáticos y, al respetar el aislamiento obligatorio, no generaron más contagios.

El control estricto en el aeropuerto que exigirá que cada viajero se realice un test y le de negativo antes de ingresar, reducirá la posibilidad de nuevos contagios por la frontera aérea. Además, el acuerdo epidemiológico entre Uruguay y Brasil aprobado semanas atrás hará lo suyo con la frontera terrestre y, al tener un mejor rastreo y testeo de la parte brasileña, las probabilidades de contagios descenderán.