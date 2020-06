Uruguay planteó acuerdo por tests en toda la frontera; Brasil accedió a plan piloto en Livramento

Los casos de coronavirus vienen en descenso en Uruguay y las autoridades y los expertos lo tienen claro: controlar una frontera porosa con Brasil, el segundo país con más casos y fallecidos por covid-19, es el mayor desafío para continuar con buenos resultados en el combate a la pandemia. Con eso en mente, el gobierno uruguayo impulsó la activación de un tratado binacional para mejorar el control sanitario en las ciudades fronterizas sobre el que hubo un acuerdo verbal este viernes y tomará como plan piloto a Rivera y Santana de Livramento.

El acuerdo establece dos áreas de trabajo conjunto: el diagnóstico y la prevención. Uruguay no tendrá que encargarse de otros asuntos sanitarios como el de brindar camas de CTI ni ningún otro apoyo hospitalario salvo que se de como ayuda humanitaria, como ocurrió semanas atrás con el caso del camionero brasileño internado en Brasil.

En la parte del acuerdo referida a la capacidad de diagnóstico, Uruguay le pidió a Brasil que realice mejores controles y que imite su forma de actuar.

Es que en el lado brasilero de la frontera solo se aplican los test de diagnóstico PCR (los hisopados tradicionales que se hacen en Uruguay y detectan el virus en tiempo real) a pacientes con infecciones respiratorias graves que estén hospitalizados o para aquellos casos sospechosos que sean población de riesgo, así como personal de salud o personal militar. En Brasil, hasta ahora, al resto de los casos sospechosos –como los contactos estrechos que tuvo un infectado o aquellos pacientes que tienen infecciones respiratorias leves– los examinan con tests serológicos que solo sirven para ver si una persona ya tuvo el virus en el pasado y si generó anticuerpos. Es por eso que estos análisis no permiten saber con exactitud cómo está la situación epidemiológica actual en la frontera del lado brasileño y pueden generar un subregistro de casos positivos.

Tras el acuerdo verbal alcanzado el viernes, Uruguay pondrá a disposición la producción nacional de kits de diagnóstico para que en Livramento se utilice el mismo criterio epidemiológico que los uruguayos.

“Brasil tiene capacidad para procesar esos tests en Río Grande do Sul. Lo que le falta son kits. Y Uruguay tiene una superproducción de kits, tiene más de 20.000 kits disponibles, y tiene capacidad de producir más”, aseguró la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando..

Estos tests se usarán para detectar casos por nexo epidemiológico y no se usarán de manera aleatoria como los que se hicieron en Uruguay para la reapertura de actividades como la construcción o las escuelas rurales.

Uruguay planteó que este contrato se utilice en las seis ciudades fronterizas con Brasil pero, hasta el momento, Brasil solo aceptó de palabra para hacerlo como plan piloto en Rivera y hasta 20 kilómetros de la frontera. Es decir, no incluye todo el departamento de Rivera ni todo Río Grande do Sul. “Yo pienso que si funciona en Santana de Livramento y Rivera, tal vez luego sea más fácil de implementarlo en otras ciudades fronterizas como Chuy”, dijo la jerarca del MSP.

En cuanto a la prevención, Rivera deberá tener que imitar el riguroso criterio que se toma en Livramento sobre la limpieza y distanciamiento social a cumplirse en los centros comerciales, por ejemplo.

“Brasil pidió que se realice una fiscalización y un fortalecimiento en las medidas de prevención. Eso implica que Uruguay deberá hacer hincapié en las medidas de higiene y vigilancia sanitaria, como la folletería, toda la parte sanitaria de los comercios, el aforo de personas que pueden entrar, el lavado de manos antes de tocar las prendas, la desinfección cada tres horas de los comercios. Son como 15 medidas”, explicó la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando.

“Es lo mismo que ya estamos haciendo pero ellos piden que lo hagamos de una manera más estricta. En Uruguay, en general, se están liberando estas medidas. Pero ellos piden que en Rivera, por este convenio, todavía no se liberen. Santana de Livramento tiene disposiciones muy claras, bastante más detalladas que las que tenemos en Uruguay”, agregó en diálogo con El Observador.

¿Quién paga los test?

En las negociaciones entre ambos países se definieron dos posibilidades de financiar el acuerdo. La primera opción es la de solicitar un refuerzo al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Según Rando, a los brasileños “les pareció bien” esa idea pero dijeron que iban a consultarla mejor con sus autoridades.

La otra opción es que Brasil directamente le pague a Uruguay por la cantidad de kits que requieran. “En el caso de que sea así, es probable que se haga a nivel del ministerio de Salud del gobierno de Río Grande Do Sul y en ese caso el precio se acordaría entre ambos ministerios, en conjunto con el de Economía de los dos países”, dijo la directora general de coordinación del MSP.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

También existe la posibilidad de que los laboratorios de Río Grande do Sul saturen su capacidad de diagnóstico. En ese caso, existe la posibilidad de que laboratorios públicos y privados de Uruguay puedan procesar “algunos de los tests” que los brasileños no puedan realizar. En principio, esos gastos serían asumidos por el gobierno brasileño.

“No vamos a dilapidar recursos nuestros. Uruguay tiene la capacidad de hacerlo, si no no lo haríamos. No vamos a dejar de testear a pacientes uruguayos por testear pacientes brasileños. Es al revés. Se testean pacientes brasileños para disminuir el riesgo de la infección en pacientes uruguayos”, remató Rando.

Primer caso en Tacuarembó

Un ciudadano brasileño dio positivo este lunes al test de coronavirus en Paso de los Toros y es el primer caso de covid-19 en Tacuarembó, informó la Dirección Departamental de Salud.

El hombre vive junto a otros dos brasileños en la ciudad y los tres ingresaron a Uruguay por Rivera y se trasladaron hasta Paso de los Toros en un vehículo particular, según un comunicado del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La cartera se contactó con el jefe de Policía de la localidad para que les informe a estos tres hombres que no pueden salir de la casa porque deben quedarse aislados. En la tarde de este lunes se iban a realizar más testeos para confirmar si solo uno de los brasileños está contagiado o son más los afectados.