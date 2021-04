Informe de Inddhh: Ministerio del Interior fue el que recibió más resoluciones "derechos vulnerados"

El Ministerio del Interior fue el organismo sobre el que la Institución Nacional de Derechos Humanos inició más procedimientos de "recomendación o de derechos vulnerados", según el informe anual del organismo divulgado este miércoles.

Los procedimientos de recomendaciones o de derechos vulnerados del organismo se inician a partir de denuncias. El tema que más ha sido planteado fue el abuso policial. El Ministerio del Interior también es el que recibió más resoluciones de no colaboración, que implica que el organismo no colaboró durante el proceso que se origina en la institución a partir de la denuncia.

La Inddhh es una organización que define como cometido defender, promover y proteger los derechos humanos, pero sus resoluciones no tienen carácter imperativo sino de recomendación, y en algunos casos pueden llegar a implicar denuncias ante la Justicia.

El informe se da luego de un año en el que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, ha tenido fuertes cruces con la Institución de Derechos Humanos, por considerar que las resoluciones del organismo tienen detrás "un cántico contra la policía". La Inddhh "se ha desmadrado en su accionar" y el organismo se ha convertido "en una deriva ideológica, impulsando un cántico contrario a la Policía, alentando la división y el enfrentamiento", dijo Larrañaga en agosto de 2020, en respuesta a una resolución de la institución que manifestaba que la policía aplicó un "uso ilegítimo de la fuerza" en operativos de Malvín Norte realizados en abril de ese año.

Según el informe, publicado este jueves por La Diaria, en 2020 el área de Denuncias e Investigación de la Innddhh realizó 610 intervenciones, de las cuales el 60% fue por asesoramiento y consultas sobre protección y defensa de derechos humanos. El 40% tuvo que ver con la vulneración de derechos. Según consigna el medio, del reporte surge ese año hubo más intervenciones que en 2019, cuando se registraron 575, aunque fueron menos que en 2018 y 2017, cuando el organismo tuvo 755 y 649 intervenciones respectivamente.

Las resoluciones de la Inddhh son "con recomendación o de vulneración de derechos", que son aquellas en las que la institución pide al organismo denunciado que se adopten "medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que hubiere constatado”. También pueden ser de "solución satisfactoria", que es cuando el organismo denunciado "adopta medidas para reparar la violación denunciada”. Luego, existen las resoluciones que son de "no vulneración", que refieren a las que no hay méritos para comprobar la violación de derechos que se denuncia.

Otra resolución puede ser por "no admisibilidad o rechazo", cuando no amerita la denuncia, y luego de "no colaboración", que es cuando el organismo denunciado no colabora con información sobre el tema.

De las 99 resoluciones que emitió la Inddhh, 28 fueron recomendaciones, 16 fueron de solución satisfactoria, seis fueron de no colaboración, en 30 no se encontraron vulneración de derechos, 12 fueron de seguimiento de caso. También hubo cuatro suspensiones del proceso, una no fue admitida y hubo dos casos en los que el denunciante abandonó el proceso.

De las 99 resoluciones de 2020, ocho fueron dirigidas al Ministerio del Interior por recomendaciones o constatación de derechos vulnerados. Siguió el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tuvieron tres recomendaciones de este tipo.

Después hubo 21 organismos estatales que recibieron que tuvieron una o dos resoluciones vinculadas.

Al mirar los datos por tema, el abuso policial o la afectación a la integridad física fue el que implicó más resoluciones del organismo por derechos vulnerados, con seis casos. Cinco fueron vinculados a discapacidades y cuatro a condiciones laborales, remarca el informe publicado por La Diaria.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue la que tuvo más casos resueltos, que fueron cuatro.

Luego, en los casos en que los organismos no colaboraron, que, según la Inddhh, “suele priorizarse la obtención de la información y la búsqueda de soluciones" y “se reserva como último recurso la declaración de negativa de colaboración”, el Ministerio del Interior estuvo involucrado en cuatro, luego ASSE en dos y la ANEP en uno. De este total, dos tenían que ver con denuncias de abuso policial.