Inglaterra, campeón de Europa y rival de Uruguay en el Mundial sub 20, no tendrá a su principal figura

Inglaterra, el actual campeón de Europa y rival de Uruguay en el Mundial sub 20 que comienza este sábado en Argentina, no tendrá a su principal figura debido a que a último momento, Chelsea no lo cedió.

Como el jugador está anotado en la lista de buena fe del Campeonato del Mundo de la especialidad, el técnico inglés, Ian Foster, no pudo hacer una variante para que ingresara otro compañero en su lugar. Se trata del volante Carney Chukwuemeka, de 19 años, nacido en Austria y nacionalizado inglés. Las lesiones de Kovacic y Kanté en el final de la temporada de Premier League, llevaron a que Chelsea tomara esta determinación de último momento. Los partidos de Uruguay La selección celeste debutará en el Mundial el lunes 22 a la hora 18 contra el combinado de Irak en el Estadio Diego Maradona de La Plata. El jueves será el turno de enfrentar justamente a Inglaterra, el campeón europeo, a las 15 y en el mismo estadio. Uruguay terminará su participación en el grupo el domingo 28 de mayo juganco contra Túnez en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza a la hora 18.