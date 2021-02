Ingresos por exportaciones de carnes crecieron 6,5% durante enero

El ingreso a Uruguay de divisas por las exportaciones de todas las carnes subió 6,5% en lo que va de 2021 (al 20 de enero), comparado con lo que sucedió en el mismo período de 2020, alcanzando los US$ 138,1 millones (el año pasado iban US$ 129,7 millones) por el embarque de 39.489 toneladas peso embarque (el año pasado iban 39.031 toneladas), lográndose un precio promedio (por todos los rubros cárnicos) de US$ 3.498 por tonelada, cuando en igual lapso del año pasado se promediaba US$ 3.324.

El precio promedio, considerando todas las carnes exportadas, en enero se ubicó en US$ 3.324 por tonelada. Principales mercados Alzas y bajas en la participación medida en dólares (todas las carnes) China + 10,2% Nafta + 17,6% Unión Europea - 26,7% Participación medida en dólares (todas las carnes) China 48,13% (US$ 66,4 millones). Nafta 19,82% (US$ 27,3 millones). Unión Europa 11,85% (US$ 16,3 millones). Leé también Casos de covid-19 siguen golpeado a frigoríficos mientras esperan por pedido de vacunación prioritaria para trabajadores Según datos aportados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), considerando exclusivamente las exportaciones de carnes de vacuno (es lo de mayor peso, tanto que por sí solas explican el 74,48% del total de las divisas correspondientes a todas las carnes exportadas), los ingresos ascendieron 11,5% hasta US$ 109,0 millones (por 21.529 toneladas peso embarque), comparando siempre lo sucedido en el primer mes de 2021 y 2020. Tomando en cuenta las exportaciones en volumen, medidas en ese caso en peso canal, en lo que va de 2021 con relación a igual tramo de 2020 para el caso de carne vacuna hay una suba de 25,7%, comparando 29.425 toneladas contra 23.402 toneladas. En uno de los extremos, China sigue siendo el mayor cliente, con 15.607 de estas toneladas, elevando su demanda un 19,1% medido en volumen. En el resto del podio de los destinos clave aparecen el Nafta que tuvo un aumento de 29,8% (7.067 toneladas) y la Unión Europa que tuvo un alza de 9,3% (2.013 toneladas). En el caso del mercado del Nafta, donde hay un crecimiento importante en la demanda acumulada en lo que va de 2021, corresponde mencionar que México no operó este año: Estados Unidos sigue captando el grueso con 4.512 toneladas (peso canal) del total enviado al bloque y una suba de 52,4% respecto a 2020 y Canadá mejoró su demanda 2,9% captando 2.555 toneladas. Precio logrado por la tonelada de carne vacuna En lo que va de este año el precio promedio de la tonelada de carne vacuna exportada se ubicó en US$ 3.706, valor un 11,3% menor al del mismo período del año pasado. En la última semana medida, la que cerró el 30 de enero, ese precio promedio fue mayor: US$ 4.147 por tonelada de carne vacuna, consecuencia de la colocación de 4.556 toneladas por US$ 18,8 millones. Leé también Subió el precio del asado y bajó el del pollo: los precios de los principales cortes Los 5 complejos industriales con más faena en 2021 PUL SA (Minerva-Brasil) 9,4% BPU SA (NH Foods-Japón) 8,8% Establecimientos Colonia SA (Marfrig-Brasil) 7,9% Inaler SA (Marfrig-Brasil) 7,8% Frigorífico Las Piedras SA (Uruguay) 7,1%