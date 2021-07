Ingresos por exportaciones del rubro ovino mejoraron 17% en el último año móvil

Durante el último año móvil (julio de 2020 a junio de 2021) los ingresos de divisas al país por las exportaciones totales del rubro ovino fueron 17% superiores a los del período anterior (julio de 2019 a junio de 2020), totalizando US$ 240 millones (contra US$ 204,3 millones).

Con base en datos brindados a El Observador por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) –en todos los casos se trata de cifras de las “exportaciones cumplidas” proporcionadas al SUL por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y productos de lana (es habitualmente el más relevante de todos) hubo una caída de 3,8%, con un descenso desde US$ 127,1 millones a US$ 122,2 millones.

El otro subrubro de los dos principales, carne ovina, mostró en cambio una mejoría notoria, medida en 64,5% al ascender los ingresos desde US$ 67,2 millones a US$ 110,5 millones.

Los otros tres subrubros, todos de menor impacto, son:

Grasa de lana y lanolina con una suba de 34,3% (generó US$ 6,9 millones en el último año móvil).

Pieles ovinas con una baja de 48,3% (por US$ 252.849).

Ovinos en pie con una baja de 99,6% (por US$ 15.460).

En el período considerado la participación de lana y productos de lana es, como se adelantó, la mayor y levemente superior a la participación de la carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino: el primero de esos subrubros representa el 50,9% del total exportado y el segundo el 46,1%; la participación del resto es en total para un 3%, con destaque para grasa de lana y lanolina con 2,9% de ese registro, con una participación marginal de los otros dos subrubros.

Principales consideraciones (último año móvil)

Si se analizan las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada: la lana peinada disminuyó en valores corrientes y en volumen; la lana lavada disminuyó en valor pero registró un leve aumento en volumen; y la lana sucia registró subas en volumen y en valores corrientes.

China disminuye las compras aunque se mantiene como líder en lana sucia y lavada, mientras que la lana peinada tiene como principales destinos Alemania e Italia.

En cuanto a la carne ovina, aumentó fuerte las exportaciones en valor y volumen, siendo China el principal mercado en términos de valor y volumen.

Lo que sucedió en el último año calendario

En el último año calendario –2020– el rubro ovino exportó por US$ 186,9 millones, es decir 32,3% menos respecto a los US$ 276,2 millones logrados en 2019.

Las exportaciones de lana y productos de lana registraron una baja del 50% (US$ 99,1 millones), mientras que por el contrario las exportaciones de carne aumentaron un 5% alcanzando los US$ 77,2 millones.

Tras ascender hasta US$ 327,4 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino en 2018, el registro inició un descenso que no ha parado y llegó al menor monto en 2020.

A continuación, el informe completo elaborado por los técnicos del SUL.

Boletín_Exportaciones_del_R... by Juan Samuelle