Intendencia de Canelones incorporará taxis accesibles en todo el departamento

La Intendencia de Canelones, liderada por el frenteamplista Yamandú Orsi, anunciará el próximo 21 de diciembre las condiciones de una licitación para otorgar unas 30 chapas de taxímetros accesibles para hacer frente al traslado de personas discapacitadas dentro del departamento.

Así lo afirmó a El Observador el director general de Tránsito de la comuna, Marcelo Metediera, quien explicó que, hasta el momento, el departamento no cuenta con taxis accesibles. La cantidad de chapas a licitar fue dispuesta a raíz de un censo de 2011 que determinó el porcentaje de la población canaria que cuenta con discapacidades.

La referencia es de un taxi accesible cada 1.600 personas. Los vehículos estarán distribuidos en prácticamente todos los municipios de Canelones y aquellos que no cuenten con uno tendrán a disposición el de otra localidad cercana y con 0 ficha.

La Intendencia de Canelones dividió el departamento en tres zonas para la licitación, cada una con un precio de la chapa diferente. En concreto, en una de las zonas el costo para adquirir la chapa es de 250.000 unidades indexadas (unos US$ 30.400), en otra es de 140.000 unidades indexadas (unos US$ 17.000) y en una tercera de 80.000 unidades indexadas (unos US$ 9.700).

Para los tres casos la Intendencia otorgará una bonificación de 40.000 unidades indexadas (US$ 4.800) para hacer frente al costo de la transformación del vehículo en uno accesible.

Las autoridades canarias, en acuerdo con la Junta Departamental del departamento y los permisarios de los taxis, debieron cambiar la reglamentación para hacer esta licitación, también se habilitó a que aquellos que ya cuentan con un taxímetro ahora puedan cambiar e incorporar un vehículo accesible. Como antes no estaba reglamentado, no era posible contar con este tipo de vehículos para los traslados de personas en sillas de ruedas o con otro tipo de discapacidad motriz.

El próximo 21 de diciembre, además de anunciar la apertura y las condiciones de la licitación, la Intendencia de Canelones pondrá a disposición un modelo de taxi accesible.