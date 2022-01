Intendente de Rocha reconoció multas por exceso de velocidad y aseguró que las pagará: “Que tire la primera piedra el que nunca haya tenido una multa"

El intendente de Rocha, Alejo Umpierrez, reconoció este domingo a El Observador que tiene 13 multas por exceso de velocidad en tres departamentos, tal y como informó este sábado el semanario Crónicas del Este.

Las infracciones corresponden a los últimos dos años, incluida una de agosto de 2020. “Reconozco que las infracciones existen. Eso es producto de una medida que tomamos como decisión política, que es no utilizar autos oficiales de los jerarcas; utilizamos nuestros autos particulares. Esto le significó un 20% de ahorro a la intendencia. No hay autos paseando los fines de semana. No hay autos en las casas de los directores y ha sido una forma de cuidar los dineros ciudadanos”, explicó a El Observador.

Umpiérrez, que se enteró de su deuda el pasado jueves, señaló que en noviembre -la última vez que pagó su cuota de la patente- no le figuraban las sanciones. A su vez, aclaró que las pagará y que se siente molesto porque le “cayeron todas de golpe”.

“Yo en noviembre pagué la cuota de la patente y no tenía ninguna multa. Ahora me aparecen multas de agosto del 2020, antes de haber asumido. No entiendo por qué no saltaron en los momentos respectivos a los vencimientos de las cuotas anteriores”, manifestó.

También se descargó en Facebook: "Que tire la primera piedra el que nunca haya tenido una multa. Es increíble que esto pueda ser 'noticia'".

El intendente explicó que las infracciones son por exceso de velocidad y que algunas de ellas responden a peajes en los que “está prohibido andar a más de 20 o 30 (kilómetros por hora)”.

A título personal, cree que en lugar de las multas, se debería destacar la medida tomada por la comuna rochense al prohibirle a sus directores usar vehículos oficiales: “La gran noticia debería ser que hay un gobierno municipal en el que sus jerarcas no usan auto oficial, no que un intendente tiene multas por exceso de velocidad, que las tiene y las va a pagar”.

“Ahorramos combustible gracias a esta medida porque ningún director de la intendencia usa auto oficial. Puede servir de ejemplo que uso mi camioneta, gasto $ 40 mil de nafta y, en vez de pagarlos la intendencia, los pago yo de mi bolsillo”, insistió.

Umpiérrez sostuvo que prefirió no hacer “publicidad” con la decisión. Por otra parte, reconoció su malestar por la relevancia que tomó su caso. Así lo expresó: “Reconozco el error, pero también me parece exagerado estar en la picota por tener multas de tránsito que cualquier ciudadano tiene”.