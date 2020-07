Investigación histórica de narcotráfico terminó con 29 imputados y puede haber más

Luego de una investigación que duró casi un año, la Justicia de Colonia imputó a 29 personas por narcotráfico, todos integrantes de una banda criminal que se dedicaba a proveer de droga al departamento.

El caso, cuyo procedimiento judicial se bautizó Operación Guaraní, es histórico por la cantidad de personas involucradas, dijo a El Observador el jefe de Policía de Colonia, Jhonny Diego. “Todos acá dicen que no se recuerda algo igual”, sostuvo el jerarca, quien anunció además que en los próximos días pueden haber más detenidos y que entiende que los capturados son la punta del inceberg de la red narco que a su criterio fue desbaratada.

“Pensamos que sí, que con toda la información que se recabó, puede haber más novedades”, dijo Diego.

De los 29 imputados, 27 fueron enviados a prisión, mientras que para otros dos –a los que la policía no les encontró droga, luego de un total de 23 allanamientos– se dispuso prisión domiciliaria, y régimen de libertad vigilada.

Dentro de los 29 enjuiciados, 25 fueron condenados a través de un proceso abreviado acordado por la fiscal del caso, Eliana Travers. Se trata de un instrumento del nuevo Código del Proceso Penal por el cual los delincuentes asumen la responsabilidad del delito por el cual se los acusa, a cambio de recibir una pena más benigna, y ambas partes se ahorran dirimir el caso en el juicio oral.

La investigación comenzó hace 11 meses, cuando Travers asumió en la fiscalía y le llamó la atención “el movimiento” de narcotráfico que había en el departamento.

“Desde que llegué a Colonia me puse en contacto con la Brigada Antidrogas codo a codo para resolver este problema “, dijo la fiscal a El Observador este viernes, luego de una audiencia que había comenzado a las 22.30 de este jueves y terminado sobre las ocho de la mañana del día siguiente.

El objetivo de la fiscal desde un primer momento –contó– era poder llegar “lo más arriba posible” en la organización de la banda criminal, e identificar a “los líderes”, algo que a su entender se logró.

Para detener a todos los involucrados, se llevaron adelante allanamientos tanto en la capital departamental, como en Tarariras, Carmelo e incluso en Montevideo.

El operativo se ejecutó luego de un “intenso trabajo de investigación e inteligencia policial” lo que permitió, a juicio del Ministerio del Interior, desarticular al grupo criminal indagado, de acuerdo a un comunicado institucional difundido este jueves.

En el procedimiento policial participaron efectivos de la Jefatura, de la Guardia Republicana y de la Fuerza Aérea Uruguaya, y se incautaron armas, droga, vehículos, municiones, celulares y dinero en efectivo.

Travers logró que la Justicia imputara a los delincuentes por asociación para delinquir, suministro de estupefacientes a menores, e incluso en un caso promesa de retribución a menores a cambio de actos sexules, ya que se descubrió que un adulto suministraba droga a adolescentes, dijo Diego.

“En lo policial es un respiro, porque el microtráfico que sufre el departamento de Colonia es muy importante”, declaró el jefe de Policía a la Unidad de Comunicación de la cartera de seguridad.

Perros cimarrones

Cuando Diego asumió al frente de la Jefatura y se puso al tanto de las principales tareas que estaban pendientes, le notificaron que estaba esta indagatoria que entonces llevaba en el entorno de seis meses de trabajo. “Era algo que había quedado medio en stand by, pero me pusieron al tanto y le dimos con todo”, narró el jefe policial.



Sin embargo, primero debieron resolver un crimen prioritario: el homicidio de Mauricio Arnejo, un trabajador de una distribuidora de Nueva Helvecia. Aclarado ese crimen, la policía comenzó a preparar el operativo, que todavía no tenía nombre.



Fue entonces que Diego tuvo la idea. El nombre Guaraní surgió en una conversación entre el jerarca y el jefe de investigaciones del departamento, en la que recordó que cuando estuvo años atrás como número 2 de la Jefatura de Canelones, los nombres de los perros del plantel de canes “eran todos guaraníes”. Y además quiso honrar a un perro suyo, muerto hace años, que también llevaba nombre guaraní: Nandí.