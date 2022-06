Irán ejecutó a más de 100 personas en los primeros tres meses de 2022

Irán ejecutó más de 100 personas en los primeros tres meses de 2022, según un informe del secretario general de la ONU presentado este martes en Ginebra.

Unas 267 personas fueron ejecutadas en 2020 y al menos 333 en 2021, declaró la responsable adjunta de derechos humanos de la ONU, Nada Al-Nashif.

La funcionaria presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el último informe sobre Irán del secretario general Antonio Guterres.

Durante el año pasado las ejecuciones se incrementaron más de un 25% en Irán, de acuerdo con las ONG's Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM) con sede en Noruega y Francia respectivamente.

Las condenas a muerte se duplicaron especialmente tras la elección del clérigo conservador Ebrahim Raisi, quien juró el cargo de presidente el 5 de agosto. Analistas y medios de comunicación ya advirtieron sobre una mayor opresión en caso de que Raisi fuese el vencedor de las elecciones presidenciales.

No obstante, un informe de dos ONGs señala que solo el 16,5% de los asesinatos fueron anunciados por las autoridades. IHR y ECPM afirman que el número de ejecuciones se elevó de forma “alarmante” tras la elección de Raisi en junio, mes donde se registraron más asesinatos, 51; y se duplicó en la segunda mitad de 2021 con respecto a la primera parte del año.

Uno de los principales delitos entre los ejecutados fue el tráfico de drogas. “El número de ejecuciones vinculadas con el tráfico de drogas dio un salto espectacular con un total de 126 ejecutado el año pasado, es decir un centenar más que el año anterior, que se registraron 25”, explican las ONGs.

Más mujeres ejecutadas

El informe presentado por las dos organizaciones destaca también que en el 2021 aumentaron las ejecuciones de mujeres. 17 mujeres fueron asesinadas por el régimen durante el año pasado, ocho más que en 2020. IHR y ECPM subrayan los nombres de Zahra Esmaili y Maryam Karimi, condenadas a muerte por asesinar a sus maridos maltratadores. Dentro de las personas ejecutadas también se encuentran menores de edad, como Arman Abdolali, acusado de matar a su novia.

Por otro lado, las ONGs denuncian el número “desproporcionado” de ejecuciones de minorías étnicas, en particular, los baluchíes. El 21% de los ejecutados en 2021 formaban parte de esta comunidad, a pesar de que los baluchíes solo representan el 2-6% de la población total.

Menor control

“Los terribles balances de la República islámica en materia de derechos humanos y pena de muerte no están incluidos en las negociaciones del JCPOA (acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní)”, lamenta Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR. Amiry-Moghaddam ha advertido que no habrá un acuerdo sostenible “a menos que la situación de derechos humanos en general y la pena de muerte en particular sean partes centrales de las negociaciones”.