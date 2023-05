Irene Moreira: "Con el diario del lunes, quizás no fue la decisión más acertada" entregarle una vivienda a una militante

La exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira reconoció que entregarle la vivienda a una militante cabildante de forma discrecional "no fue la decisión más acertada".

"Con el diario del lunes te puedo decir que quizás no fue una decisión acertada. La decisión quizás no fue la más acertada, pero la ciudadana cumplía todos los requisitos. Hay un camino en el ministerio y fueron los técnicos que dijeron que sí. Ni la ministra ni ningún funcionario se quedó con un peso. Acá no se le regaló una casa. Tiene un alquiler con opción a compra", dijo este lunes en declaraciones a Radio Sarandí.

La ministra declaró que la beneficiaria cumplía con todos los requisitos para presentarse al sorteo al igual que el resto de los participantes. El cupo que la normativa permite reservarse para la ministra se puede asignar a personas que no cumplan con los requisitos.

"Acá no hay cheque en blanco, hay expediente de seis meses de estudio que dice que sí correspondían", agregó Moreira. "No es un vale por una casa", indicó. "Era una madre, con una menor a cargo y un desalojo en puerta. Y fue estudiada con respecto a los ingresos por 19 meses", agregó.

A su vez señaló que la beneficiaria no vivía en Punta Gorda ni tenía una empresa en Zonamerica. "Le inventaron una casa que no tenía y una empresa que no tenía", agregó.

La entrega de una vivienda a su exempleada doméstica

Por otro lado, en cuanto a la entrega de la vivienda que le dio a su exempleada doméstica. "Quizás por esa sensibilidad, le di algo para que ella pudiera hasta que encontró una solución", aseguró. "Si yo entrego una situación concreta a estudiar por los equipos técnicos y me dicen que cumple con todos los requisitos, hay que darle la vivienda en el momento por eso esa posibilidad que tiene el ministerio con esa resolución", dijo.

Irene Moreira sobre Lacalle Pou y otras críticas

"Yo me sentí usada, me siento como que arrancaron las manos, los brazos, porque molestaba, con el trabajo serio para la gente. Hubo una operación política, medida, planificada. Porque Cabildo busca lo mejor para la gente", aseguró.

"Las necesidades de las personas no tienen color político, cuando vas a un asentamiento, eso es grave y hay que buscar una solución. Lo que hay es una vara diferente para marcar un accionar que había un marco legal para hacerlo pero la vara fue diferente. Hubo varias situaciones en que la vara fue diferente. No tuve posibilidad ni de defender la gestión. ¿Por qué había que sacar a Moreira? ¿Por qué molesta tanto Moreira?", se preguntó.

"Hay muchos casos, como el del puerto, los ministerios", agregó. Consultada sobre si la "vara" a la que se refería era la del presidente, Luis Lacalle Pou, ella lo confirmó. "¿ Y quién fue que me destituyó?", señaló. "¿A vos te parece que se midió igual que con otros ministerios?", señaló.

Consultada sobre si refería al exministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo: "Puede ser uno", aseguró.

"Yo creo que habría que haber articulado mucho mejor, por el bien de nuestra gente. A veces parece que el acuerdo es con un partido y no: es con muchos partidos", señaló acerca del funcionamiento de la coalición multicolor. "Acá ya había una mesa servida que eran los partidos tradicionales y Cabildo quiso estar en esa mesa. De ahí la molestia que genera Cabildo Abierto, con un partido tan joven", afirmó.