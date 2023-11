Jaime Roos cumple 70 años: siete músicos eligen sus canciones favoritas

Popular y de culto. Murguero y rockero. Candombero, milonguero, tanguero y artista pop. La voz montevideana, la voz de la calle, la voz que todos imitan. El que captó como sonaba una ciudad y la convirtió en canciones. Este 12 de noviembre Jaime Roos cumple 70 años, que lo encuentran definitivamente en el Olimpo de la música uruguaya, en medio de una etapa de revalorización y celebración de su carrera desde que, tras varios años lejos de los escenarios, volvió al ruedo a fines de 2021.

A ese retorno, que inició un ciclo de espectáculos que se extenderá hasta su presentación en el Auditorio Adela Reta el año que viene, se suma la reedición de su discografía completa y el abrazo de su música por parte de las generaciones de artistas más jóvenes, que han demostrado así la vigencia de su repertorio.

El cumpleaños redondo del músico es la excusa ideal para volver a repasar su obra de la mano de algunos de sus colegas. La convocatoria fue extendida a siete músicos de diferentes edades –uno por cada década de vida de Roos—, que se mueven en distintos géneros y de diversos perfiles, que coinciden todos en su admiración por el autor de Brindis por Pierrot.

Cada uno de ellos eligió una canción del artista y explicó las razones detrás de esa selección. Algunos apostaron por lo musical, otros por lo letrístico y otros por lo sentimental. La lista incluye distintas facetas del repertorio “roosiano”, aunque cabe aclarar que en esta playlist predominan canciones que no se ubican en el top de reproducciones de las plataformas de Jaime Roos.

Aunque de esas también hay.

Facundo Balta - cantante, compositor y multinstrumentista

Crecí en el mundo del Carnaval por mis padres, y en particular del lado de mi padre vengo de una familia de murguistas, entonces tengo una cercanía con ese lado del repertorio de Jaime: Colombina, Brindis por Pierrot, Amor profundo. Creo que mi podio tiene a Brindis por Pierrot, Amor profundo y una mención honorable para Amándote, que es hermosa y es de esas que todos los uruguayos saben. Pero si me tengo que quedar con una, me quedo con Que el letrista no se olvide. Esa encabeza el top.

Es de las canciones de Jaime que más escuchaba, también una de las primeras que me quedó grabada, en buena parte por el Canario Luna, que más allá de ser un personaje histórico en esta canción su participación es algo increíble.

Es difícil decir por qué es mi favorita, pero tiene que ver con que Jaime lleva el barrio, el pueblo y la uruguayez a todos lados, y esta es una canción sobre eso, la identidad, el no olvidarte de quien sos, escribir tu historia a partir de tu lugar y de donde venís. Es una cancionaza, y como músico, que pasa tanto tiempo con su proyecto para que te vaya bien, en un momento en el que que la música está globalizada y las fronteras se borran, esta canción me recuerda eso de que aunque estés en otro lado, no te tenés que olvidar de donde venís. Y esa frase carnavalera que le da título y es tal cual, que se le decía a los libretistas para que escribieran sobre tal o cual tema, también me lleva a ese paralelismo con no olvidarte de las cosas importantes, estés donde estés.

Mientras pienso esto escucho la canción. Estoy con mi madre al lado, y se puso a llorar escuchando el tema. Creo que ese factor es más fuerte que todas las otras razones —que también pesan— para que sea mi favorita: lo que genera en mi familia, en la gente que quiero.

Fernando Cabrera - cantautor

Candombe de reyes. Porque hay niños, una mama vieja, el gramillero, el Rey Baltasar, Rada, Mariana Ingold, Hugo Fattoruso, una trompeta excelente y una cuerda de tambores perfecta. Le deseo un feliz cumpleaños a este enorme músico que ha sabido tender un puente entre el arte y el uruguayo promedio y que ha impreso su nombre en la historia de nuestra cultura.

Camila Rodríguez - cantante y guitarrista de la banda Niña Lobo

No puedo llorar. Me parece que la letra logra resumir algo complejo de una manera muy simple: “No puedo llorar, no me enseñaron.”

La idea es muy universal, creo que todxs en algún punto podemos identificarnos con esa frase. Sin embargo, no creo que alguien más la haya escrito así, tan simple y tan honesta. Me gusta que la canción no hable de por qué la persona quiere llorar, sino simplemente sobre la imposibilidad de hacerlo. Me parece que eso también la hace universal.

En lo personal entiendo a la música como una herramienta para poder materializar aquello que no entendemos. Por eso, cuando Jaime dice: “Si lo supiera sería el primero en ir, a conocer la razón, a desterrar el dolor, a respirar”, me hace sentir más acompañada en esa búsqueda.

Juan Campodónico - compositor, músico, integrante de Bajofondo, Peyote Asesino y Campo

Durazno y Convención. Imposible decir cuál es la canción que más me gusta de Jaime Roos, más allá de gustos, creo que Jaime da profundidad a momentos, épocas, lugares, sobre todo de los montevideanos.

Cuando llegué a vivir a Uruguay luego del exilio mexicano, para mi cumpleaños número 14 me regalaron un walkman y el casete de Mediocampo de Jaime Roos. Recuerdo descubrir la sensación de estéreo escuchando ese disco. Pero mucho más importante que eso, aquel disco llenó de profundidad y de contenido una ciudad que apenas empezaba a conocer, llenó de personajes y de estados anímicos aquél Montevideo gris de baldosas partidas hace años.

Durazno y Convención es una canción enorme, que describe toda una ciudad hablando de una de sus esquinas.

Laura Canoura - cantautora

Hay muchas canciones de Jaime que me gustan, muchas. Que vienen a mi mente permanentemente. Pero hay una que pasa siempre por mi cabeza, y que creo que representa a un sector de la música de Jaime que a mí me encanta, que son esas canciones que son como mantras, que tienen algo circular. Esa canción es Goodbye (el tazón de té), que me parece preciosa, es una historia lindísima, con una letra muy bien escrita, una música hermosa, y un arreglo también lindísimo. Es una de esas canciones que a uno le habría gustado componer.

Francis Andreu - cantante

Me costó un montón elegir, tengo muchas canciones entre mis temas de cabecera, entre mis favoritas personales y otras que significan mucho para mí por lo que representan para mi carrera. Es difícil, pero me quedo con Sólo contigo, porque es de las que más me gustan del repertorio de Jaime, pero además para mi representa un regalo que él me hizo, de alguna forma. Cuando la versioné en mi disco homenaje, Francis canta Jaime Roos, se convirtió en una de mis canciones más escuchadas, de las que más me piden en los shows, e incluso es una de las que han trascendido más en el exterior, aunque no sepan que es de Jaime y piensen que es un tema mío, nadie sabe que es de él, es un regalazo que me hizo. Me ha pasado de estar en España, por ejemplo, y que del público me pidan para cantarla juntos, y lo mismo en México. Es un montón, y habla de su generosidad y de su amor para conmigo, que es eterno.

Diego González - músico y cantautor

Tema del hombre solo. Jaime siempre fue una figura gigante para mí, como compositor, como niño, como adolescente, como adulto. Fue parte de cada una de mis etapas. En mi primera etapa lo conocí cuando íbamos a pasar Fin de año a casa con mis viejos, nosotros vivíamos en Chile, y venir era escuchar mucho Los Olímpicos, Colombina, Amándote. Después ya lo empecé a conocer como murguista, con sus canciones que van por esa línea, como Brindis por Pierrot, me acuerdo de tener su cancionero, pensando que Brindis por Pierrot era una canción fácil de sacar y encontrándome con un muro de acordes inentendibles e intocables para mi experiencia como guitarrista.

Ya después, de adulto, al encontrarme con Tema del hombre solo, fue la canción que se convirtió en mi tema de cabecera. Un tema autorreferencial, al estilo de My Way, esas canciones que son melancólicas pero con una lírica increíble que te hace querer escucharla de vuelta, de vuelta y de vuelta. Por eso el año pasado me animé a versionarla y a darle mi impronta a esa canción de un artista que admiro tanto y que fue parte de toda mi vida y lo seguirá siendo.