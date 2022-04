Jaime Roos en un carpincho, el colorado de Omar y la reina Natalia Oreiro: así es el mazo de cartas uruguayo

El mazo de cartas más famoso de España fue creado por Fournier, la empresa fundada por Heraclio Fournier en 1870. Esas cartas son parecidas a las que jugamos hoy en día. “Ya entonces había una estructura de palos, con oros o espadas, y aparecían figuras como el caballo o el rey”, contó al medio español Edurne Martín, una de las responsables del museo Fournier de Naipes de Álava dedicado a los naipes. “Las cartas llegaron a los países mediterráneos, especialmente a Italia y a España, en torno al siglo XIV. Fue a través de comerciantes de la ruta de la seda”, agregó.

Cartas Valencianas, edición de 1778.

Las cartas españolas se caracterizan por la riqueza de sus diseños de inspiración medieval y cuentan con pequeñas discontinuidades en los lados inferior y superior del rectángulo que las enmarca. ¿Qué significan estas marcas? Fueron creadas para que los jugadores puedan identificar el valor de la carta, sin necesidad de extenderlas sobre las manos y así evitar que los espíen. Los palos se corresponden con los estamentos que existían en la época: los comerciantes están representados con el oro, el clero son las copas, las espadas se corresponden con la nobleza y los siervos con los bastos. Con diseños de 40, 48, o 50 piezas, en función del juego el que se emplee, la baraja española es la única en el mundo que no cuenta con una figura femenina. Están los reyes, caballeros y las sotas. No hay reinas.

Este es el típico mazo de cartas españolas con el que jugamos en Urugay

Pero la historia está cambiando. En Uruguay y Argentina siempre jugamos con cartas de este estilo: ¿por qué no habíamos creado nuestro propio mazo? Un experto en comunicación publicitaria se dio cuenta de que faltaba uno y se puso manos a la obra.

Detrás de esta idea está el argentino Javier Lafonte, quien después de trabajar en agencias y de ser responsable de la creatividad de importantes marcas decidió apostar a su proyecto personal y dedicarse a los juegos de mesa. Así nació Somos Poppular, una editorial de juegos 100% argentina. Lafonte ideó varias propuestas con cartas como Fumanyi, que es muy simple. Cada carta tiene una consigna para que fume uno, todos o nadie. Por ejemplo, imitar a Shakira, rezarle a San Cogollito. Sus juegos no son tradicionales, tienen cierto humor negro.

Luego llegó el "mazo argento" con Ricardo Fort, Mirtha Legrand, Samid y el fernet. Y luego se imprimió la versión uruguaya con el siguiente mensaje: "Cartas con el termo debajo del brazo, el cartón de Faisán debajo del otro y el faso siempre prendido. Aquí no honramos Reyes o Reinas, acá celebramos al gran Omar, a Nati, al Peke, a Jaime y tantos otros más. ¡Uruguay nomá! ¡A jugar nomá!".

“Un mazo argentino fue el disparador, con tiempo libre por falta de trabajo durante la cuarentena empecé a pensar en personajes nacionales para reemplazar las imágenes. Tenían que ser ingeniosos pero sin perder la funcionalidad original, porque las cartas españolas son muy reconocibles y si el jugador no las identifica de entrada no tiene gracia”, contó Lafonte a Infobae.

Poppular

El mazo de cartas uruguayo con el colorado de Omar Gutiérrez y el payaso Pildorita

La encargada de investigar sobre nuestra cultura popular y seleccionar a los protagonistas fue la uruguaya Josefina Pascale. La Licenciada en Comunicación incluyó en el "mazo yoruga" varias mujeres, entre ellas la reina Natalia Oreiro y personajes jóvenes como el Peke 77. La directora de Orientalas (estudio de Comunicación) también eligió las frases de las canciones que acompañan a los palos: "Me pongo bien si tengo pa fumar" y "El fondo de un vino pa entibiar" de la banda La Vela Puerca, "Amándote" de Jaime Roos y "Mejor que Francia y mejor que París", canción que fue descubierta y difundida en Youtube por el programa Tiranos temblad.

"Conocía a Javier desde hace tiempo, éramos colegas y cuando vi que estaba haciendo el mazo argentino le dije que teníamos que traerlo para acá", contó a El Observador Pascale. "Me apasiona la identidad nacional, trabajo mucho con eso en mi estudio. La lista de personajes nos llevó tres o cuatro meses y luego les tuve que explicar algunas cosas de acá. Ellos no entendían lo que significa Peñarol Inteligencia. Las cartas se imprimieron allá, demoraron por la pandemia y finalmente llegaron a Uruguay a principios de este año".

Poppular

Así es el mazo de cartas uruguayo

¿Quién se encargó de los dibujos?

Detrás del diseño está el argentino Franco Damiano (conocido en redes sociales como @Aruki), quien tiene un gran cariño y admiración por Uruguay, según contó a El Observador. ¿Por qué lo eligieron? “Fue luego de que ellos vieran el trabajo que hice con un mazo de tarot realizado en 2020 y adaptado al original de Raider-Waite a la ciudad donde nací y vivo, que es Mar del Plata. En este mazo dibujé a personalidades reconocidas de la ciudad y a otras no tanto y aparecen también lugares característicos", relató Damiano y admitió que tuvo que investigar bastante.

El mazo uruguayo fue dibujado con un Ipad y entintado en papel.

Instagram @aruki__

Las ilustraciones fueron llevadas a cabo por el marplatense Aruki

"Sentí que hacer este mazo era una responsabilidad, ya que no sabemos qué puede pasar si alguien piensa que la elección de personajes no es la adecuada o no lo representa, o simplemente no le agrada ver a Mujica con un porro gigante", dijo. Pero él trabajó "desde un plano más bien humorístico, con mucho respeto por el cariño y admiración que tiene con algunos personajes".

Cada mazo incluye las 48 cartas de la baraja española y 2 comodines. Los personajes que integran el juego uruguayo son: José Mujica, Laetitia D'Arenberg, Jaime Roos, Ruben Rada, Natalia Oreiro, Luis Suárez, Spiderman con su cámara de fotos, el payaso Pelusita, el Colorado y Omar Gutiérrez, Jorge Piñeyrúa, Peke 77, Peñarol Inteligencia y Rosa Luna. Los palos están representados por un chivito, un termo, un vino en caja y un porro.

¿Dónde se encuentra el juego? En Uruguay lo distribuye Frikantek por 450 pesos y también se puede conseguir a través de la web de Poppular.