Javier Feres, el juez del clásico Nacional vs Peñarol de este martes, habló de su "cara de sorete" durante los partidos

Javier Feres fue designado por el Colegio de Árbitros para el segundo clásico del año que se juega este martes a las 21:30 horas entre Nacional y Peñarol por la Serie Río de la Plata.

El primer partido entre ambos equipos lo ganó el tricolor en definición por penales, con una gran actuación del golero Luis Mejía.

Feres, que además de arbitrar es funcionario de UTE, dirigirá un clásico por primera vez.

Leonardo Carreño

Javier Feres

Consultado sobre la cara de malo que pone cuando desempeña su tarea dentro del campo de juego, expresó: "No sé si es cara de malo o cara fea. Realmente me sale así. La gente que me conoce fuera del fútbol me dice que tengo cara de... la palabra empieza con c y no la puedo decir. Realmente no la trabajo, se ve que me sale. Es natural", dijo en Carve Deportiva.

Agregó que "se me nota mucho cuando me pongo serio y cuando quiero marcar una distancia se me nota más que otro compañero. Pero no es que quiera poner cara de sorete para generar ese tipo de distancia, realmente me sale y tengo que ver si me conviene o no".

Por último señaló que "en la diaria estoy todo el día sonriendo y cuando (su esposa) me ve en la cancha esposa me dice que raro que sos cuando arbitras".