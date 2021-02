Javier Méndez: "El verdadero hincha de Danubio no le hace daño al club"

El capitán de Danubio Javier Méndez estaba tomando mate en su casa el domingo al mediodía cuando se enteró que un grupo de hinchas del club había entrado a la fuerza el domingo de madrugada al estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff realizando pintadas contra los jugadores, el entrenador Leonardo Ramos y el presidente Arturo Del Campo.

El hecho preocupó al Ministerio del Interior

"Estaba en casa y me enteré por la prensa y sinceramente me dieron más ganas de ir a jugar, más ansiedad", dijo Méndez a Referí.

Pintadas contra los jugadores

"El verdadero hincha de Danubio no le hace daño al club, no rompe ni pinta. El verdadero hincha hace lo que hicieron varios y varias personas mayores, mujeres, hombres y niños que fueron a la sede a apoyarnos", expresó. Los jugadores se reunieron en la sede y de ahí fueron a Jardines a enfrentar a Peñarol el domingo, rival que los derrotó por un apretado 1-0.

Pintadas contra Del Campo y Ramos

"Es un momento crítico, difícil, pero obviamente damos la cara, el verdadero hincha no le hace daño al club.

Torres y Méndez en el duelo del domingo

"Todos mis compañeros te aseguro que dan el máximo en cada entrenamiento y en cada partido. Ninguno negocia el esfuerzo y la actitud se ve a diario. Buscamos dar el 100% y es cierto que no nos está alcanzando, pero estamos buscamos por todos lados para que esa pelota entre y nos dé una victoria que nos impulse a hacernos fuertes. Sabemos que no tenemos más margen de error y que el jueves tenemos otra final", comentó Méndez. River Plate, que viene de ganarle a Defensor Sporting en el Franzini, será el próximo rival de los franjeados (hora 10, Saroldi).

El presidente del club, Arturo Del Campo, reveló a Referí que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior le solicitó que le entregaran las filmaciones para poder identificar y procesar a los responsables del hecho.

Arturo Del Campo en Jardines el domingo

"Hay que terminar con estas cosas porque no contribuyen a nada. ¿Qué hincha de Danubio está contento con la situación que atraviesa el club? No es la manera. Quiero aclarar que no hubo amenazas con las pintadas ni tampoco anteriormente, pero repudio el hecho y no lo vamos a tolerar", afirmó Del Campo.

"Este tipo de hechos vienen de dos o tres años atrás. Hay que recordar que el anterior presidente de Danubio renunció porque fue amenazado con un arma de fuego", recordó Del Campo en referencia a la renuncia de Jorge Lorenzo en octubre del año pasado.

Una vez que se conoció el hecho, Del Campo recibió alrededor de 40 mensajes de apoyo de parte de miembros del actual gobierno de la República, representantes de la Secretaría Nacional del Deporte y varios presidentes de clubes del fútbol uruguayo. Además, tres personas le mandaron una nota de Referí en la que declaró en enero del año pasado que Danubio atraviesa "el momento más complicado de su historia" como para recordarle el contexto en el cual decidió volver al club para intentar evitar el descenso.

Del Campo también reveló que semanas atrás uno de los ayudantes técnicos de Leonardo Ramos sufrió una pinchadura de una rueda de su auto. "No quiero vincular ese hecho con lo que pasó en Jardines. Eso tiene más que ver con el entorno y los problemas sociales del barrio en particular. Nos estamos ocupando de eso para que el plantel de Danubio tenga la plena seguridad de que en caso de que tengan que entrenar en Jardines no vayan a tener ningún problema", expresó.

Méndez, por su parte, dijo que no tuvieron ninguna visita de hinchas a charlar con el plantel a los entrenamientos o después de los partidos. "Para el que quiera hablar las puertas están abiertas. Por eso no pongo a todos los hinchas en la misma bolsa. Hinchas son los que fueron a apoyarnos a la sede y nos mostraron un video muy emocionante. Los otros eran dos o tres que se ve que estaban aburridos y fueron a pintar Jardines con ganas de dañar al club".

Duelo aéreo contra Torres y Álvarez Martínez

Del Campo reveló que se trata de un grupo de 10 personas que violentaron un portón del viejo talud en la puerta izquierda de la tribuna visitante. La intendencia de Jardines revisó las cámaras para suministrarle insumos al Ministerio del Interior para realizar su investigación.

"Hasta que no digan que esto se terminó vamos a seguir luchando y cuando termine el torneo sé que lo vamos a lograr. A Peñarol lo terminamos acorralando. Se nos escapó una chance muy clara que capaz que en otro momento entraba, como la que tuvo Santiago (Carrera). Ninguno de mis compañeros entra a la cancha a perder, todos con el cuerpo técnico dejamos el alma, damos la cara y le ponemos el pecho a la situación. Estoy convencido, no estoy nervioso aunque sí estamos preocupados, de que metiéndole seguramente saquemos esto adelante", concluyó el capitán franjeado.