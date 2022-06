Jennifer López no quería compartir el show del Super Bowl con Shakira: "Fue la peor idea del mundo"

El halftime show del Super Bowl de 2020 es recordado como un hito para la música lantina: Jennifer López y Shakira prendieron fuego el escenario deportivo más importante de los Estados Unidos. Pero ahora se sabe que la decisión de la NFL de que hubiera dos artistas compartiendo escenario no le cayó demasiado bien a la solista del Bronx.

Fueron 15 minutos de espectáculo entre las dos artistas, en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami en la edición 54 del Super Bowl, en los que interpretaron éxitos como Jenny from the Block, Hips Don’t Lie, Waiting For Tonight y Whenever, Wherever; con la participación de J Balvin y Bad Bunny.

El próximo 14 de junio Netflix estrena el último documental de la cantante de ascendencia boricua: Halftime. En un preestreno en el Festival de Cine de Tribeca medios de prensa internacionales tuvieron la oportunidad de mirar en exclusiva el largometraje, donde la artista repasa su carrera y el hecho de haber vivido bajo la mirada de la opinión pública.

Además, muestra imágenes exclusivas de la preparación del show que retratan una serie de desacuerdos con la organización. La principal preocupación de la artista estaba vinculada a la restricción de tiempo que implicaba compartir el evento con otra artista, no particularmente por la elección de la colombiana. "Tener dos personas en el Super Bowl fue la peor idea del mundo".

“Tenemos seis malditos minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si tomamos un minuto, ya está, nos quedan cinco”, dice López. “Tiene que haber ciertas canciones que cantemos. Tenemos que tener nuestros momentos de canto. No va a ser una maldita revista de baile. Tenemos que cantar nuestro mensaje”, agregó.

El hecho de la NFL haya solicitado que se compartiera el tiempo del espectáculo fue un detonante para la artista: "Si iba a ser un doble cabeza de cartel, deberían habernos dado 20 minutos. Eso es lo que deberían haber hecho".

En tanto, su manager Benny Medina, comenta en una entrevista que le realizan para el documental: "Normalmente, tienes un cabeza de cartel en un Super Bowl. Ese cabeza de cartel construye un show y, si eligen tener otros invitados, esa es su elección. Fue un insulto decir que necesitabas dos latinas para hacer el trabajo que históricamente ha hecho un artista".

López, una de las voces más establecidas de la música latina, también discrepó con la NFL por una parte del espectáculo en el que que aparecían niños en jaulas. Un mensaje político directo hacia la política migratoria de los Estados Unidos. La organización se enteró de la propuesta una noche antes del Super Bowl y le pidieron a López que lo quitara. “Salimos del ensayo y me di cuenta de que todos estaban enloquecidos, pero no sé por qué”, dice López. "Recibí una llamada de Benny y me dijo: 'Quieren tirar de las jaulas'. Esa noche, los altos mandos de la NFL lo vieron por primera vez y dijeron: 'No puedes hacerlo'".

La cantante se negó a cambiar el diseño del espectáculo.