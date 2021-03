Gobierno calificó como “preocupantes” e “inaceptables” acusaciones de jerarca argentino sobre el puerto

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, dijo este jueves “que son preocupantes” e "inaceptables" las declaraciones del subsecretario de Ejecución de Obra Pública del gobierno argentino, Edgardo Depetri. El jerarca de la vecina orilla dijo en un foro que su administración tenía una oportunidad para “replantear clara y concretamente un negociado escandaloso”. En su exposición, el funcionario K promovió un “diseño” de vías fluviales para “recuperar la carga” y acusó a Uruguay de “blanqueo de plata” mediante la operativa de su puerto de Montevideo.

“No es el único episodio. En el último tiempo, el gobierno ha analizado varias definiciones, planteos, de autoridades y legisladores (de Argentina) que van en la misma línea. En la línea de replantear el movimiento de cargas en la región obviamente con un impacto muy negativo para nuestros puertos”, admitió Curbelo en declaraciones a radio Universal.

Curbelo consideró que "algunos términos" utilizados por las autoridades de la vecina orilla “son inaceptables”.

Sobre el fondo del asunto, el presidente de la ANP indicó que se trata de una “postura estratégica” que tienen “algunos gobernantes de la República Argentina que no piensan en la complementariedad portuaria sino en una modificación del movimiento de las cargas”, que no solo afectaría al puerto de Montevideo sino también a las terminales graneleras del Gran Rosario.

“Es un momento muy complicado donde nosotros (por Uruguay) tenemos que defender la soberanía nacional, que está fuertemente ligada al desarrollo de nuestros puertos y en particular a las hidrovías y al puerto de Montevideo”, afirmó el presidente de la ANP.

Por ese motivo, consideró que el gobierno uruguayo debe “tomar medidas” para consolidar la visión histórica del puerto de Montevideo para que se transforme en un hub para el ingreso y salida de mercadería en la región.

Curbelo indicó que tanto el presidente de la República Luis Lacalle Pou como el el canciller Francisco Bustillo "están al tanto" de esta nueva redición de la “lucha de puertos” con la vecina orilla.

El disparador

El gobierno argentino promulgó en noviembre de 2020 un decreto que habilitó la licitación para el dragado del río Paraná hasta el canal Punta del Indio. La normativa del gobierno de Alberto Fernández generó un debate en la interna del oficialismo del país vecino sobre la decisión estratégica de la navegabilidad de las aguas del Río de la Plata.

Depetri participó la semana pasada del “Foro por la navegación soberana y el Canal Magdalena”, en medio de la polémica en Argentina por ese decreto del gobierno que generó cruces en el oficialismo a partir de la resistencia del kirchnerismo.

El proyecto de obra del Canal Magdalena impulsado por el gobierno argentino habilita una nueva ruta de ingreso de productos a ese país más alejada de Montevideo y próxima a la ciudad de La Plata. Hasta ahora la mayoría de los productos que llegan a Buenos Aires por vía fluvial desde el Atlántico deben recorrer el canal de Puntas del Indio, que pasa frente a las costas uruguayas y se abre a la altura de la Isla de Flores con dirección hacia el puerto montevideano o hacia la provincia de Buenos Aires.

En caso de que Argentina concrete el canal Magdalena, en el Poder Ejecutivo uruguayo dan como un hecho que el país vecino dejará de pegar el dragado de Punta del Indio y deberá ser pagado por Uruguay si el gobierno quiere evitar perder las cargas que vienen desde Buenos Aires, como informó El Observador en noviembre del año pasado.