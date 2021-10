Jerarquía y cabeza: Los Teros lo tenían perdido pero se traen un buen resultado para definir en cada el pasaje al Mundial

Parecía derrota por amplia diferencia y serie liquidada. Los Teros equivocaron caminos, se fueron desgastando y quedaron contra las cuerdas cuando a los 49' perdían 19-3, ante un rival que no había mostrado gran cosa pero había sido implacable cada vez que pisó las 22 rivales. Pero cuando el equipo se serenó y se dio cuenta que era la noche para jugar sin tanto riesgo, de asegurar la pelota, de no buscar el offload sino el juego de fases, la historia se empezó a dar vuelta. El pie de Felipe Berchesi y un try de Guillermo Pujadas a los 78 permitieron transformar ese 19-3 en 19-16, un resultado que deja todo abierto para la vuelta en el Charrúa, el próximo sábado a las 16, cuando más de 5.500 hinchas podrán empujar a Los Teros en su sueño de clasificar al Mundial 2023 como Américas 1.

No fue un buen partido del equipo de Meneses, que casi nunca nunca logró jugar a lo que quería. Y así y todo, corrigiendo un poco, dejó la diferencia en solo tres puntos. Dice la lógica que de local, ajustando errores y con la confianza que da esa remontada de 13 puntos, la revancha da argumentos para ilusionarse. Habrá entonces que llevarlo a la práctica.

Gentileza Pedro Slinger

¿Qué partido debían hacer los Teros? Ser firmes en las formaciones fijas para tener la pelota y, cuando la oportunidad se presentara, largar el juego ofensivo que está en el adn de este equipo. Y en defensa no dar oportunidades, cerrar espacios, impedir que los backs de Estados Unidos tuvieran terreno para largar su velocidad.

Mucho de eso no estuvo en los primeros 60. Sí la obtención, perfecta en el line y el scrum, que no pasaron aprietos. También la defensa en grandes lapsos, dura en el contacto y agresiva para pescar. Eso hizo que Los Teros tuvieran más la pelota en el primer tiempo, pero no pudieron hacer casi nada con ella. La diferencia la hizo la defensa de EEUU, siempre jugando sobre la linea del offside para presionar a los celestes, y enlenteciendo los rucks para que el ataque uruguayo no pudiera agarrar inercia.

Gentileza Pedro Slinger

Por adentro no aparecieron los espacios, y cada vez que la pelota fue hacia afuera salió sin profundidad y con malos pases que hicieron perder oportunidades. A tal punto no ganaba el breakdown Uruguay que solo obtuvo un penal a favor, que Berchesi cambió por puntos a los 8 minutos.

En defensa estacionada Uruguay mostró las virtudes de siempre, con un par de penales forzados por retención. Pero fue el juego con el pie el que le dio a Estados Unidos más espacios para jugar. Ese duelo fue ganado por el local, no solo para ganar metros sino para contraatacar pelotas que no fueron bien presionadas por Uruguay. Así llegó el primer try, una contra que encontró mal parado a la defensa hasta generar el espacio por la banda y el try de Cam Dolan a los 19'.

Now this is what we like to see. Get in there, Cam 🙌 pic.twitter.com/zwfo10NcKO — USA Rugby (@USARugby) October 3, 2021

El partido siguió con la misma tónica: más pelota para Uruguay y mal uso, algunas chances de EEUU subsanadas por buena defensa. Sin embargo, tanta pelota desaprovechada (la última un forwards pass en la salida de un line) trajo un scrum para Estados Unidos, una jugada de varias fases en las que Los Teros no pudieron enlentecer y el try de Dyer para el 14-3 con el que se fueron al descanso. Demasiado premio para Las Águilas, castigo a un Uruguay que no hizo casi nada con pelota.

Christian Dyer just loves to score, doesn't he? pic.twitter.com/JE8SLxOjAt — USA Rugby (@USARugby) October 3, 2021

El segundo tiempo volvió a mostrar a Uruguay exigido en defensa, sobre todo después de un dropeo de Berchesi en la nueva regla que sustituye a la salida de 22 (increíble que una clasificación al mundial se juegue con reglas experimentales) que terminó con pelota directo afuera y scrum 5. El equipo salió de ese ahogo pero dos errores de manejo y un penal de Arbelo por retención lo volvieron a llevar a sus últimas 5 yardas y tras una jugada de 4 fases tras un line y maul, otro try contra la bandera, de Kruse, para el 19-3.

The name's Kruse, Mika Kruse pic.twitter.com/R0PVhgdrWP — USA Rugby (@USARugby) October 3, 2021

El juego ofensivo de Uruguay no tenía norte: obtenía con precisión, pero se deshacía afuera con errores de manejo. Fue alrededor de los 55 que el equipo se dio cuenta que no era la noche de jugar al riesgo sino de bajar las revoluciones, apelar a los forwards y a la posesión cuidada. Y eso coincidió también con un Estados Unidos al que se le bajó la llave general, y cometió todos los penales que no había hecho hasta allí. Los cambios también fueron clave: a Uruguay lo levantaron, a Estados Unidos lo bajaron.

Los Teros tuvieron dos lines profundos dentro de 22, pero no los aprovecharon: uno derivó en jugada rápida por el ciego pero a Gattas lo tiraron afuera, el otro en un line y maul, pick and go y knock sobre el ingoal. El equipo se podría haber caído, pero siguió convencido del camino, y ahí la historia empezó a revertirse.

USA Rugby

Tras 2 fracasos en el ingoal, Berchesi cambió por tres puntos un penal de Estados Unidos en un maul ofensivo. Tuvo dos chances más desde el line que derivaron en pelotas perdidas, pero a esa altura las Águilas cometían aún más errores que los celestes, y por eso se jugaba en campo local. Otro penal frente a palos que Berchesi cambió por puntos fue el 19-9 a los 67'.

La historia dice que la suerte también es un jugador clave en estas definiciones, Y hubo dos momentos en que Uruguay estaba contra las cuerdas, pero zafó. Uno fue a los 57, con el partido 19-3: una carga tardía a Favaro que el juez no vio y derivó en un 50 22 de Magie para un line en 5 yardas de Estados Unidos que podía liquidar todo. El banco protestó, hubo algunos manotazos entre los jugadores y el asistente, que no había avisado al juez en primera instancia, lo hizo en segunda y provocó el cambio de penal para Uruguay. El otro fue a los 73': cuando el equipo de Meneses remontaba llegó un knock on de Berchesi, luego penal en el scrum por derrumbe y palos. El local podía irse 22-9 volver a poner todo cuesta arriba, pero la pelota dio en el palo. Y tras un penal de Estados Unidos en ataque, el line, maul y try de Pujadas en el pick and go contra la bandera, con soberbia conversión de Berchesi para el 19-16.

Los Teros jugaron mal, pero corrigieron a tiempo. Con jerarquía y experiencia, remontaron 13 puntos y se traen a Uruguay un partido tanto a tanto. Si corrigen un poco, Francia está al alcance de la mano.



Gentileza Pedro Slinger

Síntesis (gentileza Sudamérica Rugby)

Estados Unidos: 1. David Ainu'u, 2. Kapeli Pifeleti, 3. Joe Taufete'e, 4. Nate Brakeley, 5. Nick Civetta, 6. Hanco Germishuys, 7. Andrew Guerra, 8. Cam Dolan, 9. Ruben de Haas, 10. Will Magie, 11. Mika Kruse, 12. Bryce Campbell (c), 13. Tavite Lopeti, 14. Christian Dyer, 15. Marcel Brache.

Ingresaron: 16. Dylan Fawsitt, 17. Matt Harmon, 18. Paul Mullen, 19. Greg Peterson, 20. Moni Tonga'uiha, 21. Nate Augspurger, 22. Luke Carty, 23. Will Hooley.

Entrenador: Gary Gold



Tries: Dolan, Dyer, Kruse

Conv: Magie (2)

Pen:

Amarillas:-

Uruguay: 1. Mateo Sanguinetti, 2. Facundo Gattas, 3. Diego Arbelo, 4. Ignacio Dotti, 5. Manuel Leindekar, 6. Manuel Ardao, 7. Santiago Civetta, 8. Manuel Diana, 9. Santiago Arata, 10. Felipe Berchesi, 11. Gastón Mieres, 12. Andrés Vilaseca, 13. Nicolás Freitas, 14. Rodrigo Silva, 15. Felipe Etcheverry.

Ingresaron: 16. Guillermo Pujadas, 17. Juan Echeverría, 18 Matías Benítez, 19. Diego Magno, 20. Eric Dosantos, 21. Tomás Inciarte, 22. Federico Favaro, 23. Felipe Arcos Pérez.

Entrenador: Esteban Meneses.

Tries: Pujadas

Conv: Berchesi

Pen: Berchesi (3)

Amarillas:-

Referee: Frank Murphy (IRE)