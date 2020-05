Joaquín Osimani, un base con buena mano en la cocina

Su madre, Alicia, siempre tuvo una mano espectacular para la cocina. Mirando y probando, su hijo Joaquín Osimani aprendió a cocinar y hoy combina esa pasión con el básquetbol. Tanto es así que debido a la actual pandemia del coronavirus aprovechó la oportunidad para lanzar su propio emprendimiento culinario: Cocina de Osos.

“Soy una persona inquieta y no me puedo quedar sentado en un sillón. Todos los días entreno, pero el resto del día se lo dedico a la cocina y este nuevo emprendimiento me mantiene todo el tiempo con un propósito”, dijo el ayuda base de 33 años a Referí.

De cocinar en la intimidad del hogar a hacer comida por encargo hubo un proceso de aprendizaje en el cual el basquetbolista ve un paralelismo con su práctica deportiva: “La cocina es como el básquetbol: cuanto más repetís mejor lo hacés”.

“Crecí rodeado de buena comida y con el tiempo empecé a probar por mi cuenta. Fui probando platos nuevos y un día se me dio por publicar fotos en las redes sociales. Me empezaron a hacer pedidos y llegué a cocinar para un par de eventos grandes”, contó.

De su madre elige tres platos dulces por encima de las grandes recetas saladas que prepara: la torta oreo, la cheescake con frutos rojos y el mouse de dulce de leche.

“Soy bien dulcero. Porque eso tiene que ver con que el deportista se tiene que cuidar todo el año con una dieta estricta. Entonces, cuando se puede dar un gusto, cuando el calendario se lo permite, nuestra idea es ofrecer que ese gusto sea fuerte, potente y con volumen”, dijo Osimani.

Un trago amargo

Tras cumplir su año de contrato con Goes y arreglar de palabra con Larre Borges para jugar El Metro, torneo que está en veremos debido a la pandemia, Osimani dejó atrás una temporada complicada por una lesión increíble.

Ocurrió en un partido ante Biguá donde chocó contra Storm Warren. “Fue una acción común pero en determinado momento empecé sentir dolor al pisar. Me miré en la zona golpeada y tenía tremenda hinchazón en la cadera. Como buscábamos remontar el resultado quise seguir y eso agravó la lesión”.

Todo terminó en un desgarro de tres por dos milímetros en la zona del glúteo con una desincersión del músculo, una lesión que suele darse en los choques de automóviles o en operaciones de cadera. Estuvo dos meses afuera de las canchas.

Goes no pudo meterse en los playoffs pero en la temporada –hablando de gustos– le ganó un memorable clásico a Aguada que armó un equipo mucho más fuerte en nombres.

En el horno

Formado en la prolífica cantera de Biguá, el Oso chico fue tras los pasos de su hermano Martín para formarse como jugador viajó a Estados Unidos para cursar su último año liceal en Altoona Area High School en el estado de Pennsylvania.

Por el sistema de puntuación del sistema educativo estadounidense necesitaba hacer un año de preparatorio para ser elegible para la universidad, pero tras volver a Uruguay no le fue aceptada la visa. Por esa razón comenzó en Biguá su carrera profesional.

A fuego lento

Con escasos minutos en cancha fue vicecampeón en la temporada 2006-2007 y campeón en 2007-2008 en finales de barrida (3-0) ante Hebraica Macabi.

El clic de su carrera se dio en el Campeonato Sudamericano de Clubes de 2008 disputado en Guayaquil. La ausencia por lesión de Mauricio “Pica” Aguiar llevó al entrenador Néstor “Che” García a darle titularidad y minutos de importancia en el certamen que por última vez vio a un equipo uruguayo reinar en el continente.

“Fue el mejor técnico que tuve, por su conocimiento de básquetbol y por su capacidad de manejo de grupo. En cada práctica había una instancia para compartir mate y estar en un ambiente totalmente distendido, pero cuando había que trabajar el silencio era

absoluto y la contracción al trabajo del grupo era única”.

Agridulce

Su etapa en Malvín (2010-2013) le dejó la conquista de la Liga 2010-2011 pero también las ganas de más. “Me eligieron en el draft de 2010 tras jugar a préstamo en Montevideo y me quedé. Pero me hubiera gustado haber jugado con otra madurez”, confesó.

"Es una etapa que recuerdo con aprecio pero también con un tinte agrio.Me tocó ver el crecimiento de Bruno (Fitipaldo) y compartir plantel con grandísimos jugadores como el Enano (Fernando Martínez), (Joaquín) Izuibejeres, (Reque) Newsome, (Mathías) Calfani o el Tito (Nicolás Borsellino); es un club muy lindo que vive mucho el básquetbol. Pero no fue mi mejor versión como jugador. Venía de ser más figura, tenía otras expetativas y no lo supe manejar: ser un jugador de rol te exige saberlo y manejarlo bien con la cabeza".

Esa madurez fue llegando con el tiempo. En el retorno a Biguá, en el pasaje por Atenas. También en la temporada que a Goes ya se le terminó.

Ahora, la espera para volver a las canchas no lo carcome de ansiedad. Y para eso, la cocina ayuda.

Torta Oreo (Para molde de 20 cmts.)



Ingredientes

3 paquetes de galletas Oreo

70 gramos de manteca

360 cc. de crema de leche

200 gramos de queso crema

800 gramos de dulce de leche

Preparación

Colocar una lámina de acetato la tortera desmontable. Romper uno de los paquetes de galletitas y mezclar con la manteca derretida. Con este preparado formar el piso de la tortera y llevar a la heladera.

Batir el queso, sumar 500 gramos de dulce de leche y batir de nuevo. Agregar la crema de leche y volver a batir ente cuatro y cinco minutos hasta que quede una crema lisa, sin grumos. Volcar la mitad de esta mezcla sobre el piso de la torta. Por encima colocar algunas galletas partidas. Con una manga hacer picos de dulce de leche en los bordes de la tortera. Volcar la otra mitad de la mezcla y emparejar. Cubrir con papel film o un plato y llevar al freezer ocho horas mínimo. Desmoldar, retirar el acetato y decorar con dulce de leche y galletas.