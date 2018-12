Jornada del SUL resaltó el valor de los compartimentos ovinos

Uruguay es el único país del mundo que tiene habilitados tres compartimentos ovinos a cielo abierto. Dados los buenos logros a la hora de emprender esos sistemas, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) puso de ejemplo al país, considerando también el éxito en la asociación público-privada que permitió generar la herramienta.

Ese concepto fue destacado a El Observador por Jorge Bonino, asesor técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), en la jornada anual de divulgación organizada por el SUL en su Centro de Investigación y Experimentación Doctor Alberto Gallinal (Ciedag), en Cerro Colorado, Florida.

Bonino, experto en el tema, dijo que cuidar al máximo cada procedimiento en ese ámbito de estrico control de bioseguridad es muy trascendente, considerando por ejemplo que Estados Unidos pide la promoción del compartimento como facilitador del comercio y que Uruguay –acaba de lograr la apertura del mercado de Japón para sus carnes y la firma de un nuevo protocolo con China– debe proteger su excelente estatus sanitario para tener un acceso cada vez mejor a los mercados.

En la mencionada jornada, a la que asistieron autoridades de los sectores público y privado, se recordó que Uruguay dispone de tres compartimentos habilitados, certificados y auditados por la Dirección General de los Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para 10.000 ovinos que conviven 40 días en esos lugares.

Además, se están analizando ocho o nueve solicitudes de apertura de nuevos compartimentos, entre privados y público-privados. Serían habilitados en febrero.

El compartimento ovino es una norma sanitaria de la OIE. Pese a que esta modalidad no siempre es reconocida por los países para abrir mercados, a Uruguay le facilitó la apertura del de Estados Unidos para colocar carne con hueso. Ahora, incluso, hay interés de México en habilitar el ingreso de carne ovina con hueso proveniente de compartimentos.

“Por eso, debemos cuidarla, valorarla y potenciarla”, mencionó el ministro de Ganadería, Enzo Benech, al aludir a esta herramienta. El jerarca, además, destacó la necesidad de aumentar el rodeo ovino para poder exportar mayor cantidad de carne y en este sentido, propuso realizar un trabajo colectivo para erradicar el negocio del abigeato.

Bonino señaló que el objetivo de la jornada fue comentar lo que es la figura del compartimento para valorizarla, defenderla y promocionarla.

Fue por esto que se realizó una mesa redonda, con la presencia del presidente del SUL, Alejandro Gambetta; el ministro de Ganadería, Benech; el director de la DGSG del MGAP, Eduardo Barre; un representante del Instituto Nacional de Carnes (INAC) que fue el delegado de la Federación Rural en la Junta del INAC, Emilio Mangarelli; un representante del Instituto Nacional de Colonización (INC), Rodrigo Herrero; y el presidente Frigorífico San Jacinto, Gastón Scayola.

Cada uno expuso su visión, en una actividad moderada por Bonino, quien explicó cómo nace en la OIE la figura, cómo Uruguay la abraza desde hace mucho tiempo, la pregona y logra el aval de un mercado como Estados Unidos.

“Estados Unidos nos abre el mercado, está operativo y eso hace que San Jacinto –presente desde el vamos– apoye y así se realizaron los primeros embarques. Luego apareció otro compartimento, para pequeños y medianos productores, el de San Gabriel, con el INC. Después surgió la oportunidad de realizar un emprendimiento privado, Santa Leopoldina, de Tedesco. Y apareció otra industria dispuesta a participar, Las Piedras”, resumió.

Mangarelli habló sobre la importancia que tiene hoy la carne ovina en el mundo, sobre todo la con hueso. Hizo hincapié en que hay muchos países que producen y que antes no lo hacían, pero que Nueva Zelanda y Australia concentran más del 93% del mercado. Esto deja un 7% para el resto de los países, donde Uruguay lidera.

En el mundo se producen unas 17 millones de toneladas de carne, pero solo se exporta el 7%. Los principales países productores son China, India, Australia, Sudan, Nigeria, Pakistán, Nueva Zelanda y Argelia, explicando ellos el 60% del total producido.

Manifestó que la carne ovina con hueso uruguaya es, en gran medida, destinada a Brasil y China, e instó a apostar a esos mercados. Bonino explicó que hoy en día no se justifica un compartimento para estos destinos, a no ser que haya un cambio de estatus. “Hay que apuntar a Estados Unidos y no perder de vista a México, que pidió para venir pensando en las carcasas pesadas”, comentó.

Scayola, cuando habló de los mercados, dijo que se están mandando muestras a Estados Unidos y explicó que “a ellos hoy les sirve más el precio para las carcasas de 16 a 18 kilos”.

Herrero destacó la importancia que tiene esto para Colonización, sobre todo para los pequeños productores, valorando el apoyo del MGAP en los registros, trazabilidad, caravanas, extracciones de sangre y análisis de aftosa.

Los requisitios para un compartimento

Lo principal que debe tener un compartimento ovino, según explicó Eduardo Barre, es que los corderos trazados para engordar tengan serología individual negativa a fiebre aftosa, que no convivan con bovinos vacunados y que estén bajo estrictas medidas de bioseguridad. Otros requerimientos para su correcto funcionamiento son que haya una única puerta de entrada, que estén confinados dentro del predio y que éste tenga doble alambrado, que se realicen desinfecciones para que no exista actividad viral, que la fuente de agua sea segura, que esté detallado el movimiento sanitario y de personal, que la ropa a utilizar quede en el compartimento y que se utilicen correctamente los productos veterinarios. Los requisitos que exige Estados Unidos deben ser cumplidos rigurosamente ante auditorías internacionales. También se controla a los frigoríficos (se hace una faena especial para ovinos de compartimento).

El SUL presentó su Módulo de Producción Intensiva de Carne

El Módulo de Producción Intensiva de Carne desarrollado en el Centro de Investigación y Experimentación Doctor Alberto Gallinal (Ciedag) surgió como un proyecto desarrollado en 2015, que se retomó favorecido por la firma de un convenio entre el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto Nacional de Carnes. Parte de lo recaudado por la exportación de carne ovina se invierte en el Ciedag, destinado al desarrollo del rubro.

Josefina García Pintos, técnica del equipo de Transferencia de Tecnología del SUL y responsable del módulo, contó a El Observador que el objetivo principal es validar un sistema de producción intensivo en pequeña escala, que sea adoptado por pequeños productores. También apunta a tener coeficientes técnicos y resultados productivos viabilizando económicamente la propuesta de obtener carne intensiva a fin de año, sobre todo con la salida de producto precoz en diciembre. Parte de la majada está 60% cruzada con una raza carnicera como cruzamiento terminal, todo sobre una base prolífica (Corriedale Pro).

El sistema apunta a encarnerar corderas obteniendo 130% de señalada. El objetivo es encarnerar seis ovejas por hectárea (unos 250 vientres adultos y 70 corderas). García Pintos relató que no se ha llegado a la meta porque el proyecto está en desarrollo. Se encarneraron 240 vientres, en primer lugar, con una raza carnicera a principios de marzo y luego con Corriedale Pro. La lana es de 28 micras con 4 kg por vellón, todo grifa verde. Los cruza carniceros están encima de los 32 kilos (saldrán con 40 kg antes de fin de año); al destete, los pro van a estar pesando 25 a 27 kilos.