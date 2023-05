José Luis Alonso criticó a Manini y su "mito adornado de caudillismo": "Me defraudó"

El exdirector de Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, quien renunció a su cargo y al partido tras criticar la reacción de la fuerza al pedido de renuncia a la ministra de Vivienda Irene Moreira, criticó al líder y senador cabildante Guido Manini Ríos, y dijo que es "un mecanismo de construcción de un mito, adornado de caudillismo", que "es muy riesgoso para la sociedad toda".

"A mí (Manini) me defraudó", dijo el exjerarca en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12). Criticó que el senador lo trató de "desleal", lo increpó por "haber faltado a la Constitución, no en una sino en dos ocasiones", y no dio "respuesta a un pedido de desagravio" luego de que el diputado Álvaro Perrone dijera que si no renunciaba por sus críticas al partido lo iba a denunciar por realizar declaraciones políticas en un cargo público.

Alonso renunció a Ancap y a Cabildo el 16 de mayo, y dejó una carta con duras críticas al partido de la coalición que reveló este jueves El Observador. El director de Ancap retrató a Cabildo como "un grupo donde (hay que) tolerar órdenes fuera de orden", donde las "reacciones fuera de línea se tornan costumbre” y donde se imponen “acciones no consensuadas".

"La falta de preocupación percibida y padecida, en los pequeños y grandes detalles –señala- me traen recurrentemente a la mente el Cilindro Municipal, el que sin los cuidados necesarios, terminó implosionando", escribió el exdirector cabildante.

Consultado sobre las "órdenes fuera de orden", Alonso explicó que se trata de situaciones en las que "se intenta acallar a los individuos". "Se usa para el voto y después se intenta evitar que se hable. Es lo que pasó con mi persona. Imagínese si pasa con alguien que tiene un cargo, lo que puede pasar con el resto de los componentes", agregó.

Según el exintegrante del directorio de Ancap, hubo "tres figuras" que pretendieron que "no opinara" sobre el caso de Moreira, y una de ellas fue Manini Ríos. Además, lo acusaron de "deslealtad al partido".

"Siento que he sido engañado en mi buena fe por un mecanismo de construcción de un mito, adornado de caudillismo, y que es muy riesgoso para la sociedad toda, para la gente que como yo actuó ingenua e incautamente creyendo en un modelo. Siento desilusión de no haber tenido la fuerza desde adentro para retomar ese rumbo, que es en el que yo creí", declaró Alonso.

El "modelo", sus fallas, y las amenazas en contra de Alonso

El exdirector de Ancap cree que "una muy buena parte" de los militantes de Cabildo "busca" volver "a lo que se promovió inicialmente": "Cumplir con la palabra, beneficiar a los desfavorecidos, hacer política de manera distinta".

Sin embargo, criticó que este último punto "es muy fácil de decir", pero entiende que: "Lo estamos haciendo peor, no mejor".

Alonso también relató las distintas acciones en las que discrepa con el partido, como "tomar acciones en nombre de un colectivo" y "utilizar términos de unánime" o los "mecanismos de redoblar la apuesta, de pulsear".

Además, el excabildante se mostró "totalmente en desacuerdo" con el mecanismo de "poner amenazas": "Tanto amenazas personales como las que recibí, como amenazas a los colectivos de la sociedad", afirmó en referencia a los dichos de Perrone.

En este sentido, se dirigió al diputado de Cabildo y le dijo que "si considera que hay una falta grave, tiene que denunciarla". "Demuéstrelo señor, usted tiene un cargo en el Estado. Está en falta con la sociedad", apuntó.

La cronología de la renuncia de Alonso

Alonso relató cómo llegó a decidir su renuncia a Ancap y a Cabildo Abierto. En primer lugar, recordó que cuando su ahora expartido puso en duda el pedido de renuncia del presidente Luis Lacalle Pou a Moreira pidió "dos entrevistas" para pedir la renuncia.

Sin embargo, luego "sale un señor diputado que, en palabras por el pronunciadas, amenaza", en referencia a los dichos de Perrone. Como indicó en otra entrevista con Desayunos Informales, Alonso recibió el llamado de Manini, quien le dijo que las declaraciones del diputado eran "exclusivamente" de su persona, lo que tomó como un respaldo del partido, pero este viernes el exdirector relató que también le dijo que esas palabras eran "una interpretación libre de un periodista", por lo que entiende que el líder de Cabildo le mintió.

Días después llegó la renuncia. "El cambio se sucede porque debo evitar renunciar, porque sino dicen 'renuncia por la presión'. De ninguna manera", explicó Alonso.

El político dijo que quiso dar un "periodo de reflexión para que estas personas tomaran conciencia" de algunos "errores de procedimiento", pero lamentó que eso "no sucedió", y soslayó que lo llamaron cuando renunció a Ancap y al partido. "Ahí sí se mueven rápido", expresó.