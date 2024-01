Juan Manuel Olivera dejó de ser el técnico de Tercera de Peñarol: las razones de su salida y en qué tuvo que ver Diego Aguirre

Después de dos temporadas como director técnico de Tercera División, con pasajes como entrenador interino en Primera, Juan Manuel Olivera fue desvinculado de Peñarol junto a todo su equipo de trabajo.

El entrenador cerró su ciclo luego de perder las finales del Campeonato Uruguayo de Tercera en 2023 frente a Nacional.

Juan Manuel Olivera dejó de ser el entrenador de la Tercera de Peñarol

Explicó que le sorprendió la decisión que tomó el club con su salida, pero valora el crecimiento que tuvo junto a su cuerpo técnico y la forma en que comprobó que se siente listo para dar el salto a Primera. También se refirió a las charlas que tuvo con Diego Aguirre y cuál fue la influencia que tuvo el entrenador del primer equipo en su salida del club.

“Nuestra idea siempre fue dirigir Primera. La intención estuvo enfocada en prepararnos para eso e ir mejorando para tener oportunidades a ese nivel. La puerta (de salida) siempre estaba abierta, porque con Peñarol íbamos renovando año a año si el club estaba conforme con el trabajo y si nosotros estábamos cómodos. En este caso, la manera que nos dijeron que se terminaba el vínculo, fue que Diego y la gente de él querían hacerse cargo de la Tercera. Por ese lado nos sorprendió un poco, pero no dejaba de estar dentro de los objetivos, porque teníamos un tiempo de aprendizaje en Tercera para en definitiva buscar un club en Primera División”, comenzó explicando el entrenador en charla con Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010.

Consultado sobre su vínculo con Diego Aguirre, dijo: “Con Aguirre hablé todo el tiempo que estuvo a cargo del equipo. Tenemos muy buen relación y comunicación fluida. Llegó y me pidió un montón de información y un montón de cosas. En particular de esto (sobre su salida del club) no me habló. Luego de los últimos partidos del campeonato no tuvimos más comunicación”.

¿Cómo le comunicó Peñarol su salida? “Tuvimos dos reuniones, una el año pasado con el presidente del club (Ignacio Alonso) y con Jorge Caruso quienes nos dejaron a entrever esa posibilidad, y la otra fue este año con Caruso, que nos comunicó cuál era la intención del club”.

“Entiendo que se puede cortar, sobre todo al final del año. No sé si fue por no haber cumplido objetivos y no estar a la altura o porque, por lo que entendí en la charla, el cuerpo técnico de Primera quería estar a cargo de Tercera”.

¿No manejaron la posibilidad de que se alinearan con Aguirre en lo futbolístico? “En un momento existió esa posibilidad, pero después no y fueron más tajantes. En un momento el club estuvo de acuerdo en que trabajáramos juntos, pero no venía por ese lado”.

Reconoció que el año electoral que vivió el club no afectó su trabajo en el equipo de Tercera, pero reconoció que lo que impactaron fueron los resultados deportivos del plantel principal.

“Porque cuando no tenés estabilidad en un plantel en Primera que gana y los jugadores no llegan a los rendimientos esperados, deja de transcurrir con normalidad. A nosotros nos pasó por varios momentos el último año y en 2022, cuando necesitaban jugadores jóvenes, movían los planteles de abajo y eso te quitaba normalidad en el trabajo y en el día a día. También es la realidad de la divisional. Estamos para eso, para abastecer constantemente de jugadores a Primera, que tengan oportunidad y que vayan a entrenar. De todas formas, eso no quita que te reste funcionamiento y normalidad en el entrenamiento en el día a día”.

El entrenador hizo una evaluación muy positiva sobre su primera experiencia como director técnico.

“Fue la primera experiencia, era todo nuevo, y si bien habíamos dejado de jugar hacía muy poco con Damián, pararse del otro lado, hacerse cargo del plantel y plasmar ideas que tenía en la cabeza, no era fácil. Gracias a los jugadores que asimilaron el trabajo, la idea y por la forma en que se entregaron en el día a día se hizo muy llevadero. Vimos un montón de cosas, como el crecimiento de jugadores. De alguna manera quedamos sorprendidos por esta primera experiencia como entrenadores y seguimos convencidos que podemos seguir creciendo y dar más”.

Los interinatos y el sueño de dirigir a Peñarol en Primera

Olivera dirigió en forma interina al plantel principal de Peñarol en 2023 tras la salida de Alfredo Arias en el Intermedio y luego del alejamiento de Darío Rodríguez en el Clausura. En ambos casos estuvo un partido y completó siete entrenamientos, cuatro en la primera experiencia y tres en la segunda.

“Sabía que las dos veces era un interinato. En el primero creímos que podíamos seguir, pero en el Intermedio no se dio. En el segundo fueron tajantes respecto a que era ese partido y al otro día Peñarol tendría nuevo entrenador. Lo que sí hablamos fue que tal vez más adelante nos tengan en cuenta y no solo para estar en un interinato sino para tener la posibilidad de quedarnos al frente del equipo”.

Reconoció que quedó “contento” por el manejo que tuvo con el plantel, porque pasó de jugar a dirigir de un día a otro.

“Nos paramos muy bien en el nuevo rol. También me sorprendí a la hora del funcionamiento que quería ver del equipo, que el equipo lo encontró y los jugadores lo entendieron. Y también en la planificación. Estar en los detalles, que son un montón, no es fácil y en ese aspecto estuvimos muy bien como cuerpo técnico y allí involucro a todo el equipo de trabajo. Por eso creo que estoy como para dirigir en Primera División”.

¿Por qué Randall Rodríguez no jugó en el arco de Peñarol con Olivera?

“En el primer partido lo pude utilizar, pero decidimos que fuera al banco. Venía de jugar el Mundial sub 20, en un gran nivel. Hablamos con el Gallego Ferro porque en la decisión sobre los goleros le damos mucha importancia a lo que él nos decía, porque trabajaba con el Gallego y al conocer el puesto veía un montón de cosas que nosotros no. En el segundo partido no fue tenido en cuenta porque estaba falto de fútbol. Teníamos dos goleros que venían atajando con continuidad y lo venían haciendo bien”, dijo sobre por qué no jugó como titular el golero de la sub 20 y ahora de la selección sub 23.

De todas formas aclaró: “Nos hacemos responsables de la decisión nosotros, con el aval y consejo del Gallego que está en el día a día con ellos”.

Sobre el funcionamiento y el trabajo que se realiza en juveniles de Peñarol, explicó: “Se trabaja muy bien en base a los recursos que existen. Un club como Peñarol debería trabajar mejor y son conscientes de ello, por eso se apunta a crecer constantemente. En estos dos años en el pasaje y proceso de la inserción de los juveniles en Primera se les dieron muchas oportunidades a los juveniles. Después va en los futbolistas si pueden colmar las expectativas, ganarse un lugar y mantenerse. Es difícil todo ese proceso en un cuadro grande. A jugadores que vienen de otros clubes o del exterior no les es fácil, imaginate a chicos de 19 o 20 años que están haciendo sus primeras armas en Primera. Es un paso muy grande. Lo que sí se dieron en este tiempo fueron muchas oportunidades para que jugaran. A algunos les tocaron 15 minutos a otros más. También subieron muchos jugadores a entrenar una, dos o tres semanas, o para hacer la pretemporada, y en ese tiempo se los ve si están preparados o simplemente, porque también ocurre, si tenés un jugador que es regular en una posición que te tapa al que viene subiendo y se hace más difícil tener la posibilidad”.