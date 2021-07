Juegos Olímpicos: Pablo Cuevas se bajó de los Juegos e irá con 11 deportistas

Pablo Cuevas decidió este lunes que no disputará los Juegos Olímpicos de Tokio con lo que se cerró definitivamente la lista de clasificados de Uruguay para el evento que comenzará el 23 de julio.

Cuevas, de 35 años y olímpico en Río 2016, estaba en el puesto 85 al ranking del lunes 14 de junio cuando los 56 primeros se clasificaban a los Juegos.

Sin embargo, ya varios tenistas habían anunciado antes de esa fecha que no iban a concurrir a Tokio y posteriormente, las deserciones se multiplicaron.

Al bajarse Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov, Casper Rudd, Milos Raonic, Cristian Garin, Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, Reilly Opelka, John Isner, Borna Coric, Taylor Fritz, Marin Cilic, Dusan Lajovic, Cameron Norrie, Adrian Mannarino, Filip Krajonivic, Benoit Paire, Federico Delbonis, Lloyd Harris, Sebastian Korda, Richard Gasquet, Guido Pella, Sam Querrey, Feliciano López, Alexei Popyrin, Jaume Munar, Steve Johnson, Jiri Vesely, Emil Ruusuvuorim y Carlos Alcaraz, Cuevas quedó en la lista de clasificados.

El jueves de la semana pasada, Cuevas salió en la lista oficial de clasificados publicada por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Martin Bureau / AFP

Cuevas seguirá su temporada en Europa, en polvo de ladrillo

Sin embargo, este martes debían hacerse las ratificaciones oficiales y Cuevas decidió bajarse.

Sorpresivamente la Secretaría Nacional del Deporte (SND) había anunciado el 24 de junio que Cuevas estaba clasificado cuando en realidad tenía el ranking pero la decisión de su participación la iba a manifestar después de su participación en Wimbledon.

La resolución fue comunicada el domingo a la ITF y el lunes al Comité Olímpico Uruguayo.

"La baja se dio por una serie de razones, con mucho pesar por parte de la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT), pero también comprendiendo la situación de Pablo", contó a Referí Ruben Marturet, presidente de la AUT.

"Pablo perdió puntos en el ranking en su participación en Wimbledon y si no aumenta ese ranking tiene que jugar las qualy de los torneos. Si bien está muy bien físicamente, él arrastra unos problemas en la rodilla y el cambio de superficie ahora lo complica por lo que es preferible que juegue en polvo de ladrillo que es donde la rodilla tiene menos impacto y en Japón se juega en cemento. Además, el 18 y 19 de setiembre jugamos contra Holanda de locales por la Copa Davis e ir a Japón era un riesgo físico", agregó Marturet.

Cuevas explicará su situación en un comunicado en las próximas horas.

En la semana de disputa de los Juegos Olímpicos, el uruguayo está anotado para disputar el torneo ATP 250 de Kitzbuhel.

La baja de Cuevas también dio por tierra las posibilidades de que Ariel Behar se pudiera clasificar.

Behar, en principio, no cumplía con los requisitos para poder jugar porque en el ciclo olímpico no había disputado la cantidad mínima de series de Copa Davis (3). Además, su nombre no figuró en la lista olímpica de clasificados en el cuadro de dobles.

EFE

Ariel Behar y Pablo Cuevas

Sin embargo, una vez publicada la lista de ITF iba a apelar para poder participar.

La situación era muy compleja porque una de las bajas se dio por haber sufrido cálculos renales, pero otra baja se dio por participar en el circuito.

De todos modos, al bajarse Cuevas, Behar se queda sin dupla para poder disputar los Juegos.

Behar jugó su primer Grand Slam, en Wimbledon, junto al ecuatoriano Gonzalo Escobar. Vencieron en primera ronda a Hugo Nys y Jonny O'Mara por 6-4, 7-6(3), en segunda ronda despacharon a los australianos Matthew Ebden y John-Patrick Smith 7-6(5), 6-7(4), 6-4. En cuartos de final, cayeron contra el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury por 6-3, 6-3, 7-6(10).

La lista final

Con la renuncia de Cuevas y la baja consiguiente de Behar, Uruguay tendrá a 11 deportistas compitiendo en Tokio.

Los mismos serán Dolores Moreira (yachting, clase laser radial), Pablo Defafio y Dominique Knuppel (yachting, clase Nacra 17), Bruno Cetraro y Felipe Kluver (remo, doble par peso ligero), Enzo Martínez (natación, 50 m libre), Nicole Frank (natación, 200 m combinado), Mikael Aprahamian (judo, -81 kilos), Emiliano Lasa (atletismo, salto largo), Déborah Rodríguez (atletismo, 800 m) y Pia Fernández (atletismo, 1.500 m).

Desde Montreal 1976, a donde Uruguay fue con nueve deportistas, esta será la delegación más chica de Uruguay.

Tras su incomparecencia en Moscú 1980, por el boicot de Occidente a la Unión Soviética, esta fue la participación de Uruguay en los Juegos en cantidad de deportistas.

Los Angeles 1984: 18

Seúl 1988: 15

Barcelona 1992: 16

Atlanta 1996: 14

Sídney 2000: 15

Atenas 2004: 15

Beijing 2008: 12

Londres 2012: 27

Río 2016: 17

Tokio 2020*: 11

* El nombre oficial sigue siendo Tokio 2020 a pesar de que por la pandemia de coronavirus fueron pospuestos hasta 2021.