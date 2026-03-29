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Vuelta Ciclista del Uruguay: Matías Presa ganó la cuarta etapa este domingo y un argentino es el nuevo malla oro

El deportista del Club Ciclista Cerro Largo ganó este domingo en Salto en una llegada con varios competidores al mismo tiempo

29 de marzo de 2026 15:10 hs
Triunfo de Matías Presa&nbsp;

Triunfo de Matías Presa 

Matías Presa logró conseguir la victoria en lo que fue la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay que unió este domingo, con muy buen tiempo por esa zona, a las ciudades de Nuevo Berlín con Salto.

El recorrido del trayecto fue de 199,1 km.

Matías Presa ganó muy bien

Matías Presa del Club Ciclista Cerro Largo fue el ganador de esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay en un pequeño pelotón de 10 ciclistas que arribaron prácticamente juntos a la meta en Salto, bajo un sol tremendo, a diferencia de lo que era a esa hora en la capital y alrededores.

El vencedor estableció un tiempo de 5 horas 7 minutos y 41 segundos.

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En segundo lugar arribó el argentino Lucas Gaday del Dolores Cycles Club , y el podio de la etapa fue conformado por Ignacio Maldonado del Armonía Cycles, ambos, con el mismo tiempo que el ganador.

De esta forma, hay un nuevo malla oro y se trata de Lucas Gaday, quien le quitó la misma a Pablo Bonilla, quien había ganado la etapa del sábado entre Paso de los Toros y Mercedes.

La quinta etapa de la competencia se llevará a cabo este lunes uniendo las ciudades de Salto y Paysandú con un recorrido de 116,1 km.

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