Vuelta Ciclista del Uruguay: Pablo Bonilla ganó la tercera etapa este sábado y es el nuevo malla oro

El ciclista local Pablo Bonilla ganó este sábado la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la prueba más importante ciclismo uruguayo, y se convirtió en nuevo líder del certamen.
El deportista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré recorrió los 180 kilómetros que unieron las ciudades de Paso de los Toros y Mercedes en 3 horas, 46 minutos y 41 segundos. Además, recibió 10 segundos de bonificación.
El segundo lugar fue para el argentino Lucas Manuel Gaday (Dolores Cycles Club) y el podio lo completó el también argentino Alejandro Quilci (Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía).
Una carrera que está muy interesante
Mientras tanto, Leonel Rodríguez, quien había ganado las dos primeras etapas y lideraba de esa forma la general, finalizó decimoséptimo y ahora ocupa el cuarto puesto de la acumulada.
Finalizadas las tres primeras etapas, Bonilla lidera la general con un tiempo de 11 horas, 11 minutos y 29 segundos.
Gaday es segundo tras haber recorrido lo que va de la prueba en 11 horas, 11 minutos y 31 segundos, al tiempo que Quilci es tercero con un tiempo de 11 horas, 11 minutos y 32 segundos.
En materia de equipos, Dolores Cycles Club está al frente de la prueba con un tiempo de 33 horas, 31 minutos y 35 segundos.
Segundo está Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré y tercero el brasileño Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, ambos con el mismo tiempo que el líder.
Este domingo, la prueba continuará con la cuarta etapa, que unirá las ciudades de Nuevo Berlín y Salto en en 199,1 kilómetros.
EFE