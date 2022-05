Jugadoras de Peñarol denuncian "poca profesionalización" de la sanidad del club

Cuatro jugadoras históricas de Peñarol, tricampeonas uruguayas, tomaron la decisión de abandonar el club por un conflicto de cuatro años con la sanidad que dirige el doctor Eduardo Rienzi y que no fue solucionado por los dirigentes anteriores ni por el actual presidente Ignacio Ruglio, quien se había comprometido a hacerlo según ellas.

Las futbolistas son Lorena Graña, Lourdes Viana, Stéfany Suárez y Agustina Arámbulo, todas titulares en el conjunto aurinegro.

Arámbulo contó a Referí que el conflicto empezó debido a "malos diagnósticos y poca profesionalización" del médico Juan Pablo Correa encargado del plantel de fútbol femenino.

Según la jugadora, durante todo este tiempo se repitieron "diagnósticos erróneos y recuperaciones que tardaban más de lo que deberían", por lo que muchas veces decidieron hacer consultas por fuera del club porque "habíamos perdido la confianza con la sanidad".

Arámbulo contó su situación personal como ejemplo: "Sufrí un esguince por fuera del fútbol y estuve una semana sin ir a entrenar porque no podía caminar. Volví a la sanidad y solicité un estudio porque me lo iban a tratar como un esguince normal y yo había tenido otros esguinces y éste no era normal, se me había hecho hematoma. No me mandaron ningún estudio, seguí tratándome el tobillo como un esguince normal, pasaron los meses y el dolor no disminuía. La recuperación estaba estancada y a los tres meses insistí en el estudio y me mandaron una placa, cuando un esguince como mucho te dura un mes de recuperación. En la placa salió que tenía una pequeña fractura en la tibia, a partir de ahí me mandaron una resonancia y salió tendinitis, sinovitis, edema óseo".

La lesión de Arámbulo sucedió hace un año y dijo que aún sigue con molestias en el tobillo. En 2021 prácticamente no jugó.

Agregó que después de enviar cartas al consejo directivo explicando la situación, lograron reunirse con Rienzi a quien "no le importó mucho y nos dijo que no iba a cambiar porque nosotras en la carta dimos un ultimátum; todas las jugadoras del plantel estuvimos de acuerdo y dijimos que si no se cambiaba la sanidad, no nos íbamos a reintegrar a los entrenamientos, ya que estábamos entrenando por nuestra cuenta. En la reunión con Rienzi le contamos cada una de las situaciones pero él no se hizo responsable y no le importó mucho. Después nos informaron que si Rienzi cambiaba a nuestro médico también tenía que sacar al doctor Tulio del básquetbol, handbol y fútbol sala".

Las jugadoras también se reunieron con Ruglio este año y el presidente les dijo que "en tres o cuatro días iba a resolver el tema y no fue así; esto hace más de un mes y medio".

A raíz del conflicto las cuatro jugadoras no disputaron el último clásico que se jugó en el estadio Suppici de Colonia y que ganó Nacional 1-0. Pero según explicó Arámbulo, ellas no se negaron a jugar y detalló cómo se desarrollaron los hechos.

El descargo de Lourdes Viana

"Íbamos a jugar el clásico el 8 de mayo y estábamos todas las jugadoras de paro, todo el plantel. A los tres días el cuerpo técnico (encabezado por Felipe Rebollo) nos reúne y nos dice que se venía el clásico y había que entrenar, nos pusieron presión. Desde principio de abril nosotras cuatro dijimos que íbamos a seguir con la medida, que si no se cambiaba la sanidad no íbamos a volver a las prácticas. Esa fue nuestra decisión desde hace un mes y medio, y teníamos la esperanza de que se cambiara. Ni siquiera el cuerpo técnico se comunicó con nosotras para preguntar cómo veníamos con los entrenamientos, porque nosotras entrenábamos por nuestra cuenta. No tuvimos comunicación de parte del cuerpo técnico ni nadie. Faltando una semana para el clásico dijimos que si no estaba nada resuelto y sin haber entrenado con el equipo no creía que nos fueran a convocar. Ahí empezamos a darnos fuerza para afrontar lo difícil que es ver el clásico sin jugarlo, más que nosotros nadie quería jugarlo", expresó.

Arámbulo entiende que no fueron valoradas por el club y por el cuerpo técnico: "Si yo tengo una jugadora que me importa por lo menos meto presión a la directiva para que lo solucione o le digo a la jugadora te necesito para el clásico, quiero que estés y eso no pasó. Esperábamos esos mensajes y no los tuvimos".

El lunes el Consejo Directivo de Peñarol decidió que Graña, Viana, Suárez y Arámbulo no jueguen más en la institución: "Hasta ahora no recibí mensajes ni de los dirigentes ni del cuerpo técnico, solo recibí ofertas de otros equipos", expresó Arámbulo, quien juega al fútbol desde los 5 años en Tacuarembó Junior, luego en Colón FC, Nacional y desde 2017 en Peñarol.