Julio Cesar Lestido no aceptó presentarse a las elecciones del BPS

El expresidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio Cesar Lestido, decidió no presentarse a las elecciones del BPS en representación de los empresarios, informó Búsqueda y confirmó El Observador en diálogo con Lestido.

Lestido dijo que no bajó la candidatura sino que directamente ni se presentó. "Nunca hubo presentación formal", aseguró el empresario que esgrimió razones de preservar "la unidad empresarial y no entrar en puja electoral". "No sé si es bueno para los empresarios, tenemos que estar unidos y entiendo que (presentarme) no aportaría nada a la unidad. No puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano", aseguró Lestido a El Observador.

El empresario recibió la propuesta de presentarse impulsado por la Cámara de Comercio y Servicios pero aseguró que nunca terminó de aceptarla. "Plantée ´dejenme ver´, pedí para evaluar la situación y entendí que es mejor que haya unidad. Yo brego por la unidad empresarial", remarcó.

"No valía la pena que yo me lanzara cuando ya hay dos listas", afirmó Lestido refiriéndose a la del empresario Marcelo Ríos, quien encabezará la lista 22 y la de José Pereyra, actual presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, quien estará al frente de la lista 26.

A fines de agosto, Ríos dijo a El Observador que logró armar una “lista joven que va a trabajar con mucho empeño y esfuerzo y que además están capacitados en seguridad social junto con gente con mucha experiencia, como el actual director empresarial Javier Verdino, que será el primer suplente”. “Queremos que todo ese conocimiento acumulado nos sirva para poder lograr aportes y mayor consenso”, agregó.

Pereyra, por su parte, expresó que desde hace un tiempo venía reuniéndose con distintas organizaciones gremiales empresariales y “fundamentalmente teniendo un mano a mano con comerciantes, empresarios y gente vinculada a la actividad turística, rural, industrial y de frontera”.

El candidato por la lista 26 dijo que hoy hay un “gran desconocimiento de las directivas empresariales y del trabajo que hacen” y una de los grandes cambios que se debe realizar es el de “jerarquizar” la actividad empresarial ante la “falta de jerarquización que se ha dado en los últimos 15 años”.