Justicia le dio el OK a Frontera Rivera para jugar en la C en contra de la AUF, ¿qué dice cada una de las partes?

El Campeonato Uruguayo 2021 de Primera división amateur (la ex C) iba a comenzar el 31 de julio. Una semana antes se sorteó el calendario y los 21 equipos participantes quedaron divididos en dos series, una de 10 equipos y otra de 11.

Serie A

Huracán FC

Mar de Fondo

Miramar Misiones

Bella Vista

Alto Perú

Huracán Buceo

Salto FC

Basáñez

Paysandú FC

Los Halcones

Serie B

Artigas

Oriental

Colón FC

Potencia

Platense

Parque del Plata

Deportivo Colonia

Salus

Canadian

La Luz

Tacuarembó

Pero el 28 de julio, la Mesa Ejecutiva de la divisional comunicó la suspensión del inicio del campeonato y expresó que "en las próximas horas" se fijarían los nuevos detalles del Consejo de Liga, definiendo la fecha de comienzo.

Dos días antes, el 26 de julio, el presidente de la AUF Ignacio Alonso recibió una carta firmada por el presidente y el secretario de Frontera Rivera Chico, José Sandín y Leonel Pereira respectivamente, solicitando la "inmediata suspensión del inicio del Campeonato" en virtud de que "tal cual había sido anunciado por nuestra institución, el club ha presentado ante la Justicia nacional, una acción de amparo con la finalidad de ser socorridos en sus legítimos derechos de poder participar en la justa deportiva".

Este martes el juez Alejandro Recarey dictó el fallo favorable al equipo de Rivera y la AUF tiene tres días hábiles para apelar, por lo que el fútbol seguirá parado en la C. Frontera Rivera anunció en Twitter que "Se ganó una batalla más, estamos más cerca...".

El recurso de amparo que presentó Frontera en el Juzgado Letrado Civil de noveno turno busca probar que el club nunca perdió la afiliación a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y poder así participar de la temporada 2021.

Si la Asociación decide apelar el fallo del Juez, el comienzo del torneo se va a seguir estirando, de lo contrario Frontera Rivera Chico se integrará a la Serie B y su debut será ante Tacuarembó, que es el equipo que quedó libre en la primera fecha.

La opinión de Ignacio Alonso

La decisión que tomó Frontera Rivera Chico de recurrir a la Justicia Civil no es aconsejada por la FIFA. De todas formas, según explicó Ignacio Alonso, presidente de AUF, "nosotros tenemos clara la situación y tranquilidad para conversarla en cualquier ámbito" dijo el martes en el programa Vamos que vamos de 1050 AM.

Según Alonso, Frontera Rivera Chico no es afiliado a la Asociación ya que se desafilió en 1997 cuando descendió a la C y retornó a competir en los campeonatos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de AUF

"En ese momento por la Integración inventaron un cuadro que se llama Frontera Rivera, se afilió en el uso de lo que era el régimen de integración y quedó luego sin jugar por un tema económico con deudas importantes. El afiliado es Frontera Rivera no es Frontera Rivera Chico", explicó Alonso desde su punto de vista.

Agregó que hace unos años personas vinculadas al club de Rivera se presentó en la AUF para pedir la prescripción de las deudas, pero éstas no prescriben porque hay futbolistas e incluso la misma Asociación que no ha cobrado. "Por lo tanto no podemos reconocer un equipo que no es afiliado. Estaríamos burlando hasta derechos laborales de gente que esperó muchísimo tiempo para cobrar. No es un tema sencillo", señaló.

Frontera Rivera Chico está afiliado a la OFI y a la liga de Rivera y por tanto, "no puede ser afiliado a un lado y otro al mismo tiempo", dijo Alonso.

La opinión del presidente del club

José Sandín Alvez, presidente de "Los rojos del Cuaró", como se le conoce al club riverense, expresó a Referí que tras la decisión favorable del juez, "estamos tranquilos, lo tomamos con cautela y somos optimistas en que si hay otra instancia seguiremos peleando".

El departamento jurídico de la AUF tiene hasta el lunes para presentar una apelación. Si el resultado se mantiene, ingresarán al torneo, de lo contrario continuará la controversia.

Sandín dijo que no es cierto, como opinó Alonso, que su club perdió la afiliación en AUF: "Los asesores de la AUF expresaron eso en su defensa y quedó comprobado que no es así. Somos un equipo AUF y no hay nada, ningún documento, que notifique lo contrario. Tal vez se cometió un error en 1997 por parte de la AUF porque nunca se nos desafilió, nunca se nos notificó nada. Tenemos el privilegio de ser afiliados a AUF y OFI. El Juez les pidió que presentaran en qué artículo o norma dice que un club afiliado a OFI no puede jugar en AUF y no lo hicieron".

José Sandín

En caso de que Frontera Rivera Chico acceda al torneo, "vamos a dar una ventaja deportiva muy grande, porque no es lo mismo entrenar conociendo la situación que sabiendo qué va a pasar", admitió Sandín a Referí.

Señaló que una base del equipo está entrenando en Rivera con un técnico brasileño y otro grupo de jugadores lo hace en Montevideo, pero aún no tienen un entrenador definitivo: "Llegado el momento comenzará el técnico brasileño que ahora trabaja con el club" expresó el presidente.

La historia

El Club Social y Deportivo Frontera Rivera Chico se afilió a la AUF en 1996, y al año siguiente disputó el Campeonato Uruguayo de la B. Luego de un mal campeonato y ante la posibilidad de no continuar en el profesionalismo surgió Frontera Rivera Fútbol Club el 28 de noviembre de 1997.

En el año 1998 compitió en la divisional B y ganó la Liguilla de esa categoría, por lo que se transformó en el primer equipo del Interior que ascendió a la Primera división del fútbol profesional uruguayo.

Su primer entrenador en la divisional más importante fue Gerardo Pelusso, en 1999. En 2000 el club descendió y años más tarde, Carlos Manta destapó una olla que generó un escándalo y que involucró directamente a Frontera y su descenso "arreglado" según el actual gerente deportivo de Plaza Colonia.

El presidente de entonces de Frontera, Roberto Valdivieso, expresó en 2016: "Fue un robo, fue un robo descarado cuando echaron a Guglielmone y utilizaron todas las artimañas. Esto indica que cuando reclamamos no estuvimos equivocados. A Frontera lo descendieron, lo bajaron. A nosotros nos asiste el derecho porque a Frontera lo mataron y está bueno que ahora salgan otras voces, no le quito el mérito a la valentía de Manta de haberlo dicho".

Desde 2018 realiza intentos para volver al fútbol de la AUF, pero siempre fue rechazado.