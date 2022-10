Klopp habló muy bien de Darwin Núñez: "Tiene movimientos muy buenos, es algo que no teníamos"

El director técnico de Liverpool de Inglaterra, el alemán Jürgen Klopp, brindó una conferencia de prensa previa al partido que los enfrentará este domingo al líder de la Premier League, Arsenal, jugando como visitantes en Londres y en la misma, se refirió al uruguayo Darwin Núñez.

El entrenador cree que hay muchas razones para ser optimistas sobre el desarrollo del delantero artiguense en su club.

"Una de las cosas que ha demostrado hasta ahora en todos los partidos que ha jugado es que se coloca con bastante frecuencia en buenas posiciones finales, que en realidad es lo más importante para un delantero", dijo Klopp.

Y agregó: "Es por eso que todos deberían ser, o podrían ser, muy optimistas sobre lo que vendrá de él en el futuro. Eso fue absolutamente bueno".

El técnico de Liverpool reconoció que sus inicios, luego de anotarle un gol a Manchester City en la final de la Community Shield (Supercopa Inglesa), de ganar ese título, y de convertirle a su vez a Fulham, no fueron los mejores debido a la expulsión que sufrió ante Crystal Palace.

Klopp y Núñez apuestan a mejorar en el futuro

En aquel encuentro, le pegó un cabezazo en la cara al defensa Joachim Andersen en una reacción insólita, por la que fue expulsado y recibió tres partidos de suspensión.

Eso lo llevó a ver algún partido de su club detrás del banco de suplentes.

“No fue un comienzo perfecto -explicó Klopp-. Tuvo una suspensión de tres juegos, y no puedes deshacerte de eso. Es un jugador agresivo, es emotivo pero no debería volver a pasar nunca más”.

Más allá de estas palabras, el DT de Liverpool ponderó cómo se mueve el uruguayo en la cancha.

"Hay muchas cosas que le están sucediendo y ahora los rivales vuelven a por él. Pero me gustan mucho sus movimientos, son muy buenos y naturales. Eso es algo que antes no teníamos. Eso es lo que me gusta y por qué. Estoy seguro de que todo estará bien", sostuvo.

Liverpool viaja a Londres para jugar este domingo a la hora 12.30 uruguaya por la Premier con el líder Arsenal en lo que será el partidazo de la jornada inglesa.