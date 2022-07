La apuesta verde del gobierno para reducir costo de la deuda y aranceles

El gobierno entiende que la sostenibilidad ambiental ya tiene relación con las finanzas a nivel global y en la manera de hacer negocios. Ese cambio de paradigma genera otros desafíos y por eso, en diferentes ámbitos, ha planteado la posibilidad que países con mejor comportamiento ambiental obtengan beneficios en el acceso a financiamiento internacional y mejoras arancelarias en el comercio.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, participó este martes del almuerzo por el Día del Exportador (organizado por la Unión de Exportadores y el Banco República) en el Club de Golf para referirse a la sostenibilidad y la protección del medioambiente.

La jerarca comentó que al inicio del gobierno se incluyó en la Ley de Presupuesto el concepto de que la política económica y las finanzas públicas debían internalizar con aspectos ambientales. “Que la política económica iba a contemplar los objetivos nacionales de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático”, recordó.

A partir de esa premisa, se comenzaron a generar medidas concretas tanto a nivel internacional como local. En el primer ámbito, indicó que por primera vez el Ministerio de Economía forma parte de la Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción Climática. Ese grupo apoya la utilización de la política fiscal y la administración de las finanzas públicas para promover acciones domésticas y globales ante el cambio climático.

Deuda y aranceles

La titular del MEF mencionó que Uruguay, desde la presidencia del Comité de Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) (que ocupa Arbeleche), también ha realizado una serie de propuestas.

“Se puso en la agenda unir el comportamiento ambiental con la tasa de interés que paga un país en financiamiento. Si Uruguay tiene una mejor conducta ambiental que se premie en una menor tasa de interés que se paga al tomar el crédito”, señaló.

Otro de los planteos fue en el comercio exterior y la tasa arancelaria. “Si tiene esa conducta ambiental, que pague menos aranceles a la hora de vender sus productos (al exterior)”, indicó. Recordó que la cartera de Economía, en conjunto con el Ministerio de Industria, Ganadería. Ambiente y Relaciones Exteriores trabajan en el diseño de un bono sostenible, con una tasa de interés vinculada al comportamiento ambiental.

“Somos optimistas que estos beneficios se van a ver en el largo plazo que necesitamos avanzar en una economía donde haya menos emisión de gases de efecto invernadero. También somos conscientes que esa transición implica costos”, expuso. Allí, indicó que el sector financiero tiene un lugar clave para conseguir transformaciones.

En ese sentido está prevista conformar una mesa de diálogo entre el Banco Central (BCU), el MEF y el sistema de Naciones Unidas sobre finanzas verdes.

“Los temas de sostenibilidad ambiental y social están llevándonos a un cambio en la manera de hacer negocios, de las finanzas a nivel global y en este cambio de paradigma Uruguay está muy bien posicionado en el cuidado que hace de lo ambiental”, sostuvo la ministra.

“El gobierno ha sido muy claro en su decisión de tener un crecimiento que sea sostenible ambientalmente. No solo habla de la responsabilidad que tiene como hacedor de política. También estamos convencidos que la única manera para seguir avanzando es lograr esa muy buena posición en términos ambientales”, afirmó.

“Creemos que tenemos una enorme oportunidad por la posición que Uruguay tiene especialmente en términos ambientales y hay que aprovecharla como país y como sector privado”, concluyó.

China y más acuerdos

Del almuerzo también participó el presidente Luis Lacalle Pou. En su disertación se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Recordó que el gobierno del Frente Amplio había mostrado la disposición de avanzar en ese aspecto.

"Yo no sé quién va a ser el presidente después, tengo mis preferencias, pero no me corresponde. Sí sé que en este momento de la historia nacional yo agarré un carro que venía andando, corregimos lo que venía mal, lo empujamos en lo que estaba bien, y pretendemos en el menor tiempo posible" firmar un acuerdo con China, dijo.

Indicó que el gobierno toma en cuenta las dudas de sectores que pueden sentirse perjudicados.

“Hay estudios de administraciones anteriores y estudios que se están haciendo. Hay muy pocos sectores perjudicados”, dijo luego en rueda de prensa.

También marcó la intención del gobierno de avanzar en acuerdos con otros bloques. El presidente señaló que Uruguay pedirá el ingreso al Acuerdo Transpacífico (TPP).

Por la Unión de Exportadores disertó su presidenta, Andrea Roth. La empresaria indicó que pese a que el sector exportador tiene cifras importantes de ventas, a su vez, se enfrenta a altos costos y fletes marítimos, que registraron un aumento exponencial en sus precios.

Las exportaciones de bienes de Uruguay totalizaron en US$ 6.897 millones en el semestre enero-junio, cifra que implicó una suba de 39% frente al mismo período de 2021. La carne bovina y soja fueron los productos que impulsaron las ventas del país. En tanto, la celulosa, lácteos, subproductos cárnicos, vehículos, arroz, trigo, plásticos y colza también mostraron subas significativas en comparación con el año pasado, informó Uruguay XXI.