La AUF le adjudicó a Tenfield y Antel la televisación de la China Cup

La Asociación Uruguaya de Fútbol adjudicó a Tenfield y a Antel la retransmisión de los partidos que la selección nacional disputará por la China Cup el 22 y 25 de marzo. Los dos encuentros le dejarán US$ 79 mil a la Asociación, cifra que conforma plenamente a los integrantes de la comisión normalizadora.

En su llamado público a oferentes la AUF puso como base US$ 40 mil para la televisión (abierta y por cable) y Tenfield pagó US$ 44 mil, 10% más de la base. Anteriormente Tenfield pagaba US$ 5 mil por partido.

Mientras que la base para los derechos del streaming estaba en US$ 35 mil y fue lo que abonó Antel en esta ocasión.

En noviembre del año pasado la Asociación le concedió los derechos de los partidos ante Brasil y Francia a TV Ciudad, que pagó US$ 50 mil por los dos.

Uruguay volverá a disputar la China Cup en la fecha FIFA de marzo, cuadrangular amistoso disputado en Nanning, del que la selección fue campeón en la edición pasada tras superar a República Checa y a Gales.

Este año Uruguay se medirá a Uzbekistán el jueves 22 de marzo a la hora 8:35 de Uruguay, en una de las semifinales del torneo. La otra semifinal se jugará el 21/3 entre China y Tailandia. La final y el partido por el tercer puesto se disputarán el lunes 25 de marzo. Todos los encuentros tendrán lugar en el Guangxi Sports Center.