La autoestima de Luis Enrique: "Soy el mejor seleccionador en la historia del fútbol"

El técnico de la selección española, Luis Enrique, brindó este viernes una conferencia de prensa luego de presentar la lista de jugadores para el Mundial Qatar 2022.

Cuando los periodistas le consultaron si tenía dudas con respecto a la selección, el entrenador expresó: "Con todos los palos que nos dan por ahí, y echan a los entrenadores cada 15 minutos, como si encima vamos a dudar. Soy el mejor entrenador que puede haber sobre la faz de la tierra. Ya vendrán las críticas. Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven con dudas... No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Es lo que me creo, luego de que sea realidad,,,".

"¿Ha dudado alguna vez usted de si es el seleccionador ideal para España?"



Respuesta de Luis Enrique, en estado puro 😅 https://t.co/i7q6SlyB2A #Qatar2022 pic.twitter.com/ZXYpMBRMPn — MARCA (@marca) November 11, 2022

En otro momento de la conferencia manifestó que le quedó una lista "macanuda" y resopló.

'El resumen de la lista de la Selección', by Luis Enrique.



El suspiro y la frase. 🤣 pic.twitter.com/ZKX2Mc3xuQ — Relevo (@relevo) November 11, 2022

También se refirió al estilo de juego de su equipo: "La misma selección que han visto en estos tres años. De miedo no vamos a morir. Trataremos de controlar el partido, dominar al rival, generar más en ataque y defensa, esas son nuestras potencias. Si da para llegar al resultado es prácticamente imposible de predecirlo".