La bronca de los hinchas de Nacional con Leo Coelho y Sebastián Rodríguez

El mercado de pases en el fútbol uruguayo recién empezó, pero los hinchas de Nacional ya tienen dos razones para estar con bronca: Leonardo Coelho todavía no aceptó renovar el contrato pese a que el club tricolor llegó a un acuerdo con San Luis de México, dueño de la ficha del brasileño; y Sebastián Rodríguez fue presentado este 24 de diciembre en Peñarol, después de haber jugado dos años y medio en Nacional (2016, 2017 y 2018) y rechazar una nueva propuesta del club.

Coelho publicó en Instagram una fotografía con su familia en Granville Island, Canadá, y la mayoría de los comentarios son de hinchas tricolores enojados con la decisión del futbolista que fue campeón uruguayo con los albos este año 2022.

"Tanta pasión por Nacional que dijiste y rechazaste ser el segundo mejor pago del plantel. Te bancaba Brasil, pero así no"; "¿No entiendo Leo, no te querías quedar en Nacional?"; "Vendiste humo de hincha del club y ahora rechazas la oferta. Nacional es mucho más grande y primero que vos", son algunos de los más de 80 mensajes que tiene el posteo del jugador.

Otro futbolista que cayó en desgracia con los tricolores fue el volante Sebastián Rodríguez. Este sábado fue presentado como jugador de Peñarol, tras rechazar una propuesta de Nacional.

Los bolsos recordaron una publicación de Rodríguez del 14 de mayo de 2019, cuando saludó al club por sus 120 años de fundación.

Instagram

El posteo de Rodríguez de hace más de tres años

La decisión que tomó ahora echó por tierra todo el cariño que le tenían.

"No me quiero meter en el bolsillo de nadie. Pero tenía la necesidad?? No era un ídolo pero si la gente de Nacional le tenía muy alta estima"; "La plata de un club (clásico rival) vale más q el 'amor' que le tenés a Nacional? Al parecer sí, tan hincha no eras entonces", son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.