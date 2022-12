La charla entre Peña y Ache que derivó en la renuncia de la vicecanciller reconociendo un error pero defendiendo su inocencia

Cuando Carolina Ache saludó con tranquilidad –como si nada pasara– a sus compañeros del gabinete en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, tenía en su cabeza un escenario que significaba que esa participación en el Consejo de Ministros sería la última que haría como subsecretaria de Relaciones Exteriores.

La jerarca había tenido el domingo una conversación con el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, en la que el ministro de Ambiente le había transmitido que creía que lo mejor era que diera un paso al costado porque percibía que en la discusión interna, que se realizaría este lunes a la tarde, habría manos suficientes como para quitarle el respaldo, una consecuencia cuyas heridas serían significativamente mayores, según reconstruyó El Observador con fuentes de Ciudadanos.

De modo que, tras meditarlo, y algunos minutos antes que comenzara esa reunión de Ciudadanos, Ache resolvió dejar el cargo a través de una carta que envió a Lacalle Pou en la que reconoció que cometió un error pero reiteró que no tuvo injerencia alguna en la emisión del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En realidad, Lacalle Pou ya sabía que recibiría ese documento, porque Peña lo había notificado en un mensaje en el que también le aseguró que algunas horas después le propondría al sucesor, por lo que una vez que la recibió, sin sorpresa, la llamó por teléfono para reiterarle su apoyo.

Foto: Leonardo Carreño.

Adrián Peña habló con el presidente Luis Lacalle Pou

El nombre que en ese momento manejaba en reserva el ministro de Ambiente era el de Nicolás Albertoni, un técnico que se venía desempeñando como secretario general de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y prosecretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado.

Una vez que Ciudadanos validó el nombre de Albertoni, Peña se lo planteó a Lacalle Pou. El presidente lo aceptó. En el medio habló con Julio María Sanguinetti, que también manifestó su aprobación. “Es un hombre del batllismo”, diría horas después a El Observador el dos veces presidente y actual secretario general, que se definió como amigo y expresó su satisfacción de que la generación joven tomara la posta. Sanguinetti también habló con Lacalle Pou.

Con todas estas llamadas, los colorados intentaron apaciguar el sismo, señalando que Ache renunciaba por voluntad propia, pensando en el bien común y sabiendo que no cometió ninguna irregularidad desde el punto de vista administrativo.

“Hoy entiendo que quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando además en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar, si es que ello hubiera correspondido”, escribió en la carta, en la que expresó su convencimiento de que “formalmente” no había nada que pudiera hacer “para impedir o incluso retrasar” el acceso al pasaporte.

Albertoni, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California, máster en Economía por la misma universidad y en Política Internacional por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, se reunirá este martes de mañana con la bancada de Ciudadanos.

Si bien los legisladores no alcanzaron a analizar el caso porque Ache se adelantó, un número importante de ellos creía que estaban dadas las condiciones para pedirle la renuncia, un extremo al que la vicecanciller llegó por no haberlos informado antes acerca de su conversación con Guillermo Maciel, pero también por diferencias anteriores que hacían que no fuera del riñón del grupo.

Como se sabe, en su mensaje, Maciel describía a Marset como un narcotraficante "pesado" y "muy peligroso" cuya liberación calificaba como "terrible". El narcotraficante uruguayo estaba preso en Emiratos Árabes Unidos por intentar viajar con un pasaporte paraguayo falso.

Una de las posibilidades que aparece en el horizonte es que renuncie al grupo en los próximos días.

Las diferencias entre Ache y los legisladores se pueden visualizar en los comentarios que realizaron una vez que se conoció la noticia. La gran mayoría de los dirigentes del sector se limitó a compartir el tuit de Peña en el que le agradece “por los servicios prestados al gobierno”, mientras que otros –como el diputado Martín Melazzi– subrayaron que era una “excelente decisión” del grupo.

Foto: Leonardo Carreño.

Carolina Ache

"En este caso claramente se actuó de buena fe. En algún caso pudo haberse visto sorprendida en su buena fe. Quizá hubo algún error, sí, pero creo que actuó sin generar ningún daño. No está en duda su probidad moral", dijo Peña a Subrayado.

Del otro lado, Sanguinetti lamentó la decisión, mientras que el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) señaló que no la comparte y Pedro Bordaberry le expresó su “solidaridad”. Ache militó en Vamos Uruguay y continuó reivindicando las ideas del exsenador, incluso con comentarios positivos de sus columnas a través de Twitter. Estos halagos hicieron que en Ciudadanos siempre entendieran que en un eventual retorno de Bordaberry, pudiera ser de las primeras en acompañarlo.