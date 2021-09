La coincidencia religiosa que une a Civila y Pereira, dos de los candidatos a presidir el Frente Amplio

El diputado Gonzalo Civila y el hoy presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dos de los candidatos con más apoyos para asumir la presidencia del Frente Amplio, comparten una coincidencia religiosa: son católicos reconocidos y reivindican su condición.

Mientras que el legislador de izquierda dice que dentro de la fuerza hay "muchos cristianos vinculados a la lucha contra la injusticia", el dirigente sindical sostiene que "a nadie se le debe preguntar si cree o no en Dios" porque "todas las formas de creer" deben ser bienvenidas. Tanto así que, al presentarse como candidato, reafirmó que "los que no creen en Dios, creen en su estado del alma”.

"He leído a Juan Luis Segundo hasta agotarme, a José Luis Rebellato hasta agotarme y eso no me hace menos frenteamplista. El FA es amplio y tiene que ver la unidad sin exclusiones", aseguró Pereira sobre su posición religiosa.

Consultado por La Diaria, el sindicalista recordó que parte de su concepción se forjó durante su infancia. "Viene de mi abuela Gloria. Me llevaba permanentemente a la iglesia de San Antonino, otra de Reducto y a San Pancracio. Vivía el cristianismo como una forma de acción concreta. No era alguien que rezara todos los días –aunque rezaba mucho–, sino alguien que actuaba de acuerdo a su criterio humanista. (...) Es lo más puro que yo he visto en materia de ejecutar en la práctica lo que profesás en el contenido humano; eso de que aquel que se siente buen cristiano no puede mirar al pobre con desconfianza ni puede mirar al débil con desprecio. Mi cristianismo viene de esa concepción profunda".

Asimismo, agregó que a día de hoy reivindica el "humanismo cristiano" y tiene una concepción de Juan Luis Segundo que, a su parecer, "penetró mucho" a quienes creen en la militancia social como forma de transformación.

Civila, que se define como un católico practicante, ha encontrado coincidencias entre ciertas concepciones cristianas y la militancia de izquierda que apela a atender a los más vulnerados.

En diálogo con El Observador, el diputado hizo hincapié en los inicios de su militancia, donde se vinculó al ámbito parroquial y se relacionó con la Teología de Liberación al sumar experiencias en comunidades carenciadas, como asentamientos.

A su entender, tiene que existir en el Frente Amplio un diálogo abierto, siempre bajo el respeto de la laicidad como un valor central, con una apertura a la construcción conjunta. "Ese es un cauce abierto y que habrá que profundizar", apuntó.