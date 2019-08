La lucha antitabaquista del presidente Vázquez que lo convirtió en el referente mundial sobre el tema

“Bajo el liderazgo del presidente (Tabaré) Vázquez, Uruguay se convirtió en un héroe de la lucha contra el tabaco”. Esas palabras las pronunció en Ginebra el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom, cuando en mayo de 2018 le entregó al mandatario uruguayo el premio World No Tobacco Day Special Award (premio del Día Mundial sin Tabaco).

Aunque este fue uno de los reconocimientos más importantes que recibió a nivel internacional el presidente Vázquez por su lucha contra el flagelo del tabaquismo, no fue el único y en los últimos años cosechó premios de todo tipo por las políticas antitabaco que llevó adelante en Uruguay, sobre todo durante su primer mandato (2005-2010).

Por ejemplo, meses después de recibir el premio en Ginebra, Vázquez viajó a Washington en setiembre de 2018 para ser reconocido como "Héroe de la Salud Pública de las Américas 2018". Quizás este haya sido el galardón más significativo que recibió en el último tiempo, ya que lo recogió acompañado de su esposa, María Auxiliadora Delgado, quien falleció el pasado 31 de julio de un paro cardíaco, a los 82 años.

En el discurso de agradecimiento que brindó en Washington y ante la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, el mandatario hizo una mención especial a su esposa. Es que Delgado fue una pieza fundamental en la vida de Vázquez y quien lo animó a que terminara su carrera, en momentos en los que el presidente pensó en abandonar los estudios. Así lo narró uno de los hijos del presidente, Álvaro, en una entrevista con la revista Galería, en la que contó que la familia vivió un tiempo con el sueldo de Delgado como funcionaria de la Caja de Profesionales Universitarios, mientras Vázquez terminaba su carrera.

Primera administración (2005-2010)

Vázquez asumió en marzo de 2005 y, además de convertirse en el primer dirigente del Frente Amplio en llegar a la Presidencia, hizo historia semanas después al anunciar una batería de medidas sin precedentes en el país para combatir el tabaquismo.

De esta manera, el 31 de mayo de ese año, durante la conmemoración del Día Mundial Sin Humo de Tabaco, anunció desde la sede de Presidencia (que por ese entonces todavía era el edificio Libertad) una serie de medidas que provocarían la furia de las tabacaleras.

"El gobierno nacional está irrenunciablemente comprometido con las políticas de prevención y protección de la salud de la población", dijo ese día. Y aunque recordó que la "libertad es libre", aseguró que los ciudadanos también debían ser "responsables" y respetar el "derecho de los no fumadores a no respirar aire contaminado por el humo de tabaco", según consta en el archivo de la web de Presidencia. Así, con esas palabras, comenzaba la cruzada de Vázquez por un ambiente 100% libre de humo de tabaco.

Getty Images

Las medidas anunciadas ese día incluyeron la prohibición de fumar en espacios cerrados interiores de todo lugar público o privado, así como los lugares públicos en general. En los bares y locales de recreación se anunció que se aceptaría la implementación de un área exclusiva para fumadores. Otro aspecto clave dentro de esa batería de medidas fue el relacionado con la información. El Ejecutivo emitió un decreto por el que todos los envases de tabaco debían contener en su exterior advertencias sanitarias que describieran los efectos nocivos del producto.

También se anunció que se tomarían medidas para "evitar la promoción equívoca o engañosa respecto a las características del tabaco y sus riesgos", así como un aumento en el precio de los cigarrillos y una regulación progresiva de la publicidad, promoción y patrocinio de estos productos.

A raíz de estas medidas, la tabacalera Phillip Morris iniciaría en febrero de 2010 un juicio millonario contra el Estado uruguayo.

Segunda administración (2015-2020)

Durante la campaña electoral como candidato a presidente, Vázquez dijo que, si resultaba electo, volvería a impulsar la lucha antitabaco, que había disminuido en su intensidad bajo el mandato de José Mujica. De esta manera, una de sus primeras medidas fue aumentar, una vez más, el precio de los cigarrillos. En junio de 2015 el presidente resolvió ajustar 10% el Impuesto Específico Interno (Imesi) para esos productos. El incremento en valores reales implicó, en ese momento, una suba de $4 en la caja de cigarrillos.

Ya en julio de 2016, el mandatario recibió la noticia de que el Estado uruguayo había prevalecido frente a Phillip Morris. El fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, indicó que la tabacalera debía pagar US$ 7 millones por honorarios y costos de abogados.

Camilo dos Santos

Durante esta segunda administración, Vázquez también promovió el etiquetado genérico de las cajas de cigarrillos y la eliminación de cualquier elemento distintivo. Luego de una serie de idas y vueltas en el Parlamento, así como de un fallo judicial en contra del gobierno que luego se consiguió revocar, está previsto que para diciembre de este año comiencen a regir los cambios.

El nódulo pulmonar

Este martes, en una conferencia de prensa convocada de urgencia, el presidente Vázquez anunció a la población que los médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho con características "muy firmes" de que pueda ser "maligno".

Aunque restan estudios para confirmar que se trate de cáncer de pulmón, el médico personal del presidente, Mario Zelarayan, afirmó que, en principio, no creen que provenga de un componente genético, sino que la enfermedad estaría relacionada con el tabaco.

Leonardo Carreño

Vázquez fumó hasta los 24 años, por lo que las sospechas indican que es por el “humo de segunda mano, por haber sido fumador pasivo”, según indicó el profesional.

En diciembre de 2007, durante una entrevista con El Observador que refirió exclusivamente a temas médicos, el presidente fue consultado sobre cómo vivía el cáncer o cómo lo veía cuando no era médico, ya que parte de su familia murió a causa de esa enfermedad.

“Lo vivía con terror (al cáncer), como cualquier familiar de cualquier enfermo, con miedo a lo desconocido, a lo que va a pasar, a que está catalogado como una enfermedad inevitablemente mortal, y hoy no es así porque el cáncer se define como una enfermedad crónica que tiene empujes agudos. Mi madre murió en 1962 de cáncer de mama, en el año 66 murió mi hermana con 40 años de cáncer de mama, mi padre murió de cáncer generalizado, y tengo un hermano que murió de cáncer de páncreas”, respondió en la entrevista.

Ante la pregunta de si tenía miedo de contraer la enfermedad, el mandatario respondió: "No, no me siento valiente, pero no".

En esa misma entrevista el presidente explicó que nunca se hizo un examen de ADN para estudiar la incidencia hereditaria. “Me hago estudios periódicos, entre ellos PSA (antígeno prostático). Pero claro, como cualquier persona tenemos miedo a enfermarnos; le tenía más miedo en aquel momento que ahora que lo conozco mas”, agregó.