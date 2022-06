La demanda millonaria de Agadu a la productora de shows en el Centenario

El 10 de marzo de 2020, tres días antes de que el coronavirus invadiera todo, la banda estadounidense Maroon 5 se presentó en el Estadio Centenario. Sin embargo, el concierto estuvo a punto de no realizarse porque AM Producciones, productora que tiene un contrato con la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) para realizar varios conciertos al año por una cuota anual, avisó a último momento que no iba a pagar los derechos de autor a los artistas, a través de Agadu.

La negativa llegó luego de una negociación fallida entre AM y Agadu, que no se pusieron de acuerdo en los montos. Cuando le notificaron a CAFO la decisión de no pagar, ya era tarde para suspender el concierto. "Habían hecho la prueba de sonido, las entradas ya vendidas, no podíamos suspender", dijo a El Observador el presidente de CAFO, Ricardo Lombardo.

Tres días después llegó la pandemia, y la situación se estancó hasta que en diciembre de 2021 Agadu demandó a la productora por no haber pagado los derechos de autor a Maroon 5, No Te Va Gustar y Jaime Roos, las bandas y el artista uruguayo que habían realizado sus conciertos en el Estadio y por los que AM también se había negado a pagar el caché por los derechos.

Para evitar que los conciertos dejaran de realizarse por la disputa legal, CAFO pidió un fondo de garantía a AM con el dinero de todos los fondos reclamados por Agadu, y espera el fallo de la justicia para saber si debe darle ese fondo a la asociación de artistas o devolverlo a la productora, lo que ha dejado a la comisión "en el medio", lamentó Lombardo.

La decisión fue tomada antes de los conciertos de No Te Va Gustar y Jaime Roos, en noviembre y diciembre de 2021. "Hubo una presión fuerte de los artistas, y las entradas ya estaban vendidas", detalló el presidente de la Comisión del Field, integrada por la Intendencia de Montevideo (IM) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Cerca de un acuerdo

Según publicó El País, Agadu reclamó ante la justicia la suma de US$ 3.469.130 por el monto de derechos de autor de los conciertos de Maroon 5, NTVG y Roos, a los que se sumó también el reclamo por el pago de derechos de La Vela Puerca tras su concierto en abril de 2022, en el que CAFO y AM se cruzaron por la fecha del recital.

Lombardo aclaró que esta suma se trata de una máxima, debido a que en el artículo 51 de la Ley de Derechos de Autor se marca que cuando una parte no paga estos derechos los afectados tienen derecho a una "indemnización por daños y perjuicios y una multa de hasta diez veces el valor del producto en infracción".

Hoy CAFO tiene depositados US$ 346.913 como garantía de AM, la cifra sin multa. Lombardo aclaró que la Comisión solo tiene responsabilidad como subsidiaria del predio. "La ley presupone que el local participa en la venta de entradas, y nada que ver", añadió.

Lombardo explicó que las partes están "cerca de llegar a un acuerdo" luego de varias audiencias de conciliación, por lo que no espera que se llegue al monto máximo. "Yo mismo he ido a las audiencias de conciliación para alentar a que lleguen a un acuerdo, sino la única alternativa que tenemos es cancelar todos los conciertos, y no podemos hacer eso con entradas ya vendidas", resaltó el presidente de la Comisión.

Los conciertos que peligrarían de llegarse a esa medida son el de la banda norteamericana Guns N' Roses, que tienen fecha en el Centenario para el 2 de octubre, y el de la artista argentina Tini (Agustina Stoessel), el 7 de octubre. Ambos conciertos ya tienen entradas vendidas.

Un contrato cuestionado

El edil nacionalista Javier Barrios realizó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo para conocer si el contrato entre CAFO y AM se dio luego de un "proceso competitivo", y consultó "qué medidas ha tomado CAFO para salvaguardar la responsabilidad de la Intendencia y la AUF, evitando que se generen las situaciones que han desencadenado en demandas judiciales", informó El País.

Lombardo detalló que el acuerdo se firmó en febrero de 2020, tan solo "quince días después" de que llegara al cargo, por lo que no conoce el proceso por el que se definió a AM como concesionaria del Estadio Centenario. "Era el único que hacía esos espectáculos", agregó.

El presidente de CAFO prefirió no revelar el monto anual por el que la productora puede realizar sus conciertos.