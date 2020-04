La demanda supera a la oferta y se afirman los valores del ganado gordo

Predomina la firmeza en el mercado ganadero. La mínima oferta de ganado y una demanda industrial activa marcaron un nuevo repunte de valores esta semana, mientras aumenta la ansiedad por la llegada de las próximas lluvias.

Los mejores novillos cotizan entorno a US$ 3,30 por kilo en cuarta balanza. Se mantiene una clara predilección de los frigoríficos por vacas, tras la reactivación del mercado chino. Las vacas buenas cotizan entre US$ 3,10 y US$ 3,15 y por lotes especiales se han concretado ventas hasta por US$ 3,20.

La demanda del abasto presiona al alza los precios de las vaquillonas, que alcanzaron los US$ 3,25 esta semana, y dinamiza la comercialización para los novillos más generales.

Hay agilidad en las cargas en todas las categorías, con entradas que van desde los dos días hasta una semana.

La avidez de los frigoríficos se vio reflejada en el dato semanal de faena, que repuntó la semana pasada y superó las 36.000 cabezas.

Ansiedad por las lluvias

Como se indicó, crece la ansiedad por la llegada de lluvias que, de confirmarse los pronósticos, se estaría concretando a partir de este fin de semana y se generalizarían a todo el país a lo largo de la semana próxima. En la medida que se acerca el invierno, algunos productores han apurado el ajuste de cargas en sus campos, antes de que lleguen las primeras heladas.

La falta de agua ha demorado el crecimiento de los verdeos y acentúa la escasa oferta de vacunos terminados. Los consignatarios consultados insisten en que no habrá un aumento importante en la oferta de ganado pesado disponible, lo que puede entonar algo más el mercado y presionar los valores. “Estos precios llegaron para quedarse”, señaló Alejandro Arralde, director de Alejandro Arralde y Cía.

En el mercado de reposición, en los negocios de campo hay más oferta que demanda. En las pantallas, tanto los valores como la demanda mostraron firmeza en el remate de Plaza Rural que comenzó a fines de la semana pasada y terminó en esta.

Los terneros lograron un promedio de US$ 2,31 por kilo en pie, con una colocación del 97% de la oferta. Se vendieron 15.341 terneros con máximos de US$ 2,75 y mínimos de US$ 1,80. El promedio se ubicó 7% por debajo del remate del mes pasado, pero un 4% por encima del año pasado.

Las vacas de invernada se vendieron a US$ 1,48 de promedio con 100% de ventas (2.836 animales). Con máximos de US$ 1,61 y mínimos de US$ 1,32. Respecto al mismo remate de 2019 el ajuste es de apenas 1% o dos centavos.

En el mercado ovino hay una lenta reactivación de la operativa, con alguna planta que retomó la actividad en los últimos días. Son pocos los negocios concretados por lanares. Los precios siguen firmes, con negocios que se concretan sobre la última referencia de ACG, que marcó US$ 3,50 para corderos livianos, US$ 3,60 para corderos pesados, US$ 3,47 para borregos y US$ 3,15 para la oveja.

Esperanzas puestas en China

Por el lado del mercado internacional, Europa sigue con dificultades y las esperanzas están puestas en China. Según un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicado esta semana, las importaciones chinas de carne vacuna alcanzarían un nuevo récord en 2020, impulsadas por un aumento del consumo.

Por lo pronto, en Uruguay se confirma el ajuste para el precio de exportación de carne. En el caso de la carne vacuna registró su cuarta semana consecutiva por debajo de los US$ 4.000, promediando US$ 3.723 por tonelada al 18 de abril. Si se observa el acumulado anual, alcanza los US$ 4.024 por tonelada, 13% por encima de los US$ 3.550 promedio logrados un año atrás.

En carne ovina también se observa el ajuste. El valor promedio semanal se ubicó en US$ 3.705, levemente debajo de la semana anterior y acentuando una tendencia de caída que ha mantenido a lo largo del año. En el acumulado anual, con US$ 4.512 por tonelada se sigue 7,7% arriba de los US$ 4.189 de promedio de un año atrás.